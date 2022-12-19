Ardahan'da deprem

Kandilli Rasathanesi Ardahan'ın Göle ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 09:02
Ardahan'da deprem
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ardahan'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Çobanköy olarak açıklandı.

Depremle ilgili olumsuz bir ihbar alınmadı.



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