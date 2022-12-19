Ardahan'da deprem
Kandilli Rasathanesi Ardahan'ın Göle ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ardahan'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü Çobanköy olarak açıklandı.
Depremle ilgili olumsuz bir ihbar alınmadı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 18, 2022
COBANKOY-GOLE (ARDAHAN) https://t.co/1fRAuOH7tn
18.12.2022, 21:31:24 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 7.3 km#Kandilli
Video Haberler
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- CNN Türk'e bağlanıp ironi yaptı
- YSK Başkanı'ndan yeni 'siyasi yasak' açıklaması
- iPhone hırsızlığı: Şüpheli Türk, bin dolar ödül konuldu
- Hatay'da art arda korkutan deprem
- Alman hoca Dünya Kupası favorisini açıkladı!
- İmamoğlu açıklaması: İstinaf ve Yargıtay onadığı anda...
- Silivri Cezaevi'ndeki Göktaş'tan ilk açıklama
- Camide düğün yaptılar, pasta kestiler
- Hollandalı futbolcu dönmeyecek!