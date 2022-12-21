Artvin'in ilçeleri! Artvin'in kaç ilçesi var? Artvin'in ilçe nüfusları kaç? Artvin'in ilçe belediyeleri hangi partiden?

Hopa

Hopa Limanı'yla, Türkiye'nin başlıca liman kentlerinden biri olan Hopa, Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'na yaklaşık 20 kilometre uzaklıktadır. Kentin dışında Hopa ilçesi sınırları içinde de tarihsel yapılar bulunmaktadır. Bunlar arasında eski adı Azlağa olan Esenkıyı ve eski adı Makriali olan Çamlı köylerindeki kiliseler, eski adı Pançoli olan Yeşilköy'deki kale sayılabilir.

Yüzölçümü 204 km², nüfusu 2021 yılına göre 28.136'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %40,41 oy oranıyla CHP'nin adayı Taner Ekmekçi olmuştur.