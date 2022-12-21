Artvin'in ilçeleri! Artvin'in kaç ilçesi var? Artvin'in ilçe nüfusları kaç? Artvin'in ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Artvin'in nüfusu 2021 yılına göre 169.543'tür. Artvin'in trafik plaka numarası 08, alan kodu ise 0466'dır.
Artvin'in 8 ilçesi vardır.
Artvin'in ilçeleri: Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli.
Ardanuç
Ardanuç kenti, tarihsel Klarceti bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Ortaçağda Gürcü hanedanı Bagrationilerin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Ardanuç kasabası Artvin kentine 39 kilometre uzaklıktadır.
Yüzölçümü 958 km², nüfusu 2021 yılına göre 2.746'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %51,03 oy oranıyla CHP'nin adayı Yıldırım Demir olmuştur.
Arhavi
Arhavi Artvin ilinin en büyük 4. ilçesidir. Arazi yapısı engebeli ve dağlıktır. Kapisre Deresi ilçedeki en büyük akarsudur. 1973 yılından beri düzenlenen Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'yle ünlüdür.
Yüzölçümü 407 km², nüfusu 2021 yılına göre 21.661'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,61 oy oranıyla CHP'nin adayı Vasfi Kurdoğlu olmuştur.
Borçka
İlçe, Çoruh Nehri kıyısında, Nigali Vadisi'nde yer alır. Borçka’nın kuruluşu hakkında kesin bilgi yoktur. Bugüne kadar yörede arkeolojik kazı yapılmadığı için de kasaba ve çevresinin eski çağlara ilişkin bilgi mevcut değildir. Borçka, 28 Mayıs 1928’de yeniden ilçe merkezi haline getirildi.
Yüzölçümü 805 km², nüfusu 2021 yılına göre 22.030'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %53,09 oy oranıyla CHP'nin adayı Ercan Orhan olmuştur.
Hopa
Hopa Limanı'yla, Türkiye'nin başlıca liman kentlerinden biri olan Hopa, Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'na yaklaşık 20 kilometre uzaklıktadır. Kentin dışında Hopa ilçesi sınırları içinde de tarihsel yapılar bulunmaktadır. Bunlar arasında eski adı Azlağa olan Esenkıyı ve eski adı Makriali olan Çamlı köylerindeki kiliseler, eski adı Pançoli olan Yeşilköy'deki kale sayılabilir.
Yüzölçümü 204 km², nüfusu 2021 yılına göre 28.136'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %40,41 oy oranıyla CHP'nin adayı Taner Ekmekçi olmuştur.
Kemalpaşa
İlçe, Gürcistan sınırı yakınında Karadeniz kıyısında yer alır. Hopa ilçesine bağlı bir köy iken, 1987'de belde, 2017'de ise yayımlanan KHK ile ilçe olmuştur.
Yüzölçümü 709 km², nüfusu 2020 yılına göre 8.974'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %53,95 oy oranıyla CHP'nin adayı Ergül Akçiçek olmuştur.
Murgul
Murgul adı 1955'ten önce sadece bir akarsu, vadi ve bucağın adıydı. Murgul adını taşıyan kasaba, Damar köyünün Aduça (Adaklı) ve Küre köyünün Aşağı Küre mahallelerinin birleştirilmesiyle kurulmuştur. Murgul doğusunda Artvin, batıda Arhavi ilçesi (Acıgöl Tepesi), kuzeyde Borçka ilçesi (Balıklı Tepe), güneyde Yusufeli ilçesi ile çevrilidir.
Yüzölçümü 301 km², nüfusu 2021 yılına göre 6.522'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %55,05 oy oranıyla AKP'nin adayı Hasan Çavuş olmuştur.
Şavşat
İlçe, Artvin kentine 71 km uzaklıktadır. Küçük bir yerleşme olan Şavşat, 2015'te Cittaslow kapsamına alınmış ve Türkiye'nin sakin şehirleri arasında yer almıştır. Şavşat kasabasındaki en önemli tarihsel yapı, Şavşat Kalesi olarak da adlandırılan Satleli Kalesi’dir. Şavşat ilçesinde ayrıca iki kilise kalıntısı bulunmaktadır.
Yüzölçümü 1.316 km², nüfusu 2021 yılına göre 16.975'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %50,81 oy oranıyla CHP'nin adayı Nihat Acar olmuştur.
Yusufeli
Yusufeli'nin tarihi M.Ö. 3000 yılına, Bronz Çağı'na dayanmaktadır. İlk adı Perterek (veya Pertarek)dir. Hurri, Urartu, Pers, Roma, Bizans, Gürcü yönetiminde kaldıktan sonra, bölgeye Müslümanların gelmesiyle sırasıyla Selçuklu, Saltuklu, İlhanlı, Timur, Akkoyunlu, Safevi ve Osmanlı yönetiminde kalmıştır. İlçe merkezi Çoruh Nehri ile Barhal Çayı’nın birleştiği bir vadide kurulmuştur.
Yüzölçümü 2.261 km², nüfusu 2021 yılına göre 19.510'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %44,56 oy oranıyla AKP'nin adayı Eyüp Aytekin olmuştur.
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