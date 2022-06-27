Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurtdışı seferi Cidde'ye

Rize'de deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşu, hacı adaylarından oluşan kafile ile Suudi Arabistan’ın Cidde kentine yapıldı.

DHA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 14:00
Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurtdışı seferi Cidde'ye
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Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alandaki Rize-Artvin Havalimanı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 14 Mayıs 2022’de hizmete açıldı.

Açıldığı 1 aylık dönemde 372 uçuşla 48 bin 103 yolcunun kullandığı Rize-Artvin Havalimanı’ndan ilk yurt dışı uçuşu da hacı adaylarından oluşan kafile ile Suudi Arabistan’a yapıldı.

Türk Hava Yolları’na ait uçakla hacı adayları, Rize’den doğrudan Cidde’ye uçtu.

 

 


Hac Rize Rize-Artvin Havalimanı
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