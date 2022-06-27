Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurtdışı seferi Cidde'ye
Rize'de deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşu, hacı adaylarından oluşan kafile ile Suudi Arabistan’ın Cidde kentine yapıldı.
Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alandaki Rize-Artvin Havalimanı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 14 Mayıs 2022’de hizmete açıldı.
Açıldığı 1 aylık dönemde 372 uçuşla 48 bin 103 yolcunun kullandığı Rize-Artvin Havalimanı’ndan ilk yurt dışı uçuşu da hacı adaylarından oluşan kafile ile Suudi Arabistan’a yapıldı.
Türk Hava Yolları’na ait uçakla hacı adayları, Rize’den doğrudan Cidde’ye uçtu.
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