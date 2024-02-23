Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listeye girdi

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2024 Cuma, 10:52
Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listeye girdi

Seyahat rehberlik platformu Tripadvisor, her yıl açıklandığı "Gezginlerin Seçimleri" adlı listesini yayınladı. 2024 yılında kesin olarak görülmesi gereken plajları sıralayan Tripadvisor, tatilcilerin yorumları ve beğenilerine göre en güzel sahilleri bir araya getirdi. İşte Avrupa'da kesin olarak ziyaret edilmesi gereken plajlar.

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listeye girdi

10-BLACK SAND PLAJI, İZLANDA

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listeye girdi

9-PLAYA DE MASPALOMAS, İSPANYA

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listeye girdi

8- MYRTOS, YUNANİSTAN

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listeye girdi

7- NİSS, KIBRIS

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listeye girdi

6- FALASSARNA, YUNANİSTAN

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listeye girdi

5-PLAYA DE LAS CANTERAS, İSPANYA

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listeye girdi

4- REYNİSFJARA, İZLANDA

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listeye girdi

3-LA CONCHA BEACH, İSPANYA

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listeye girdi

2-SPİAGGİA DEİ CONİGLİ, İTALYA

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listeye girdi

1-PRAİA DA FALESİA, PORTEKİZ

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listeye girdi

16- İZTUZU PLAJI, MUĞLA

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listeye girdi

21-KONYAALTI PLAJI, ANTALYA

Avrupa Plaj en iyi plaj

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