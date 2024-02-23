Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listeye girdi
Seyahat rehberlik platformu Tripadvisor, her yıl açıklandığı "Gezginlerin Seçimleri" adlı listesini yayınladı. 2024 yılında kesin olarak görülmesi gereken plajları sıralayan Tripadvisor, tatilcilerin yorumları ve beğenilerine göre en güzel sahilleri bir araya getirdi. İşte Avrupa'da kesin olarak ziyaret edilmesi gereken plajlar.
10-BLACK SAND PLAJI, İZLANDA
9-PLAYA DE MASPALOMAS, İSPANYA
8- MYRTOS, YUNANİSTAN
7- NİSS, KIBRIS
6- FALASSARNA, YUNANİSTAN
5-PLAYA DE LAS CANTERAS, İSPANYA
4- REYNİSFJARA, İZLANDA
3-LA CONCHA BEACH, İSPANYA
2-SPİAGGİA DEİ CONİGLİ, İTALYA
1-PRAİA DA FALESİA, PORTEKİZ
16- İZTUZU PLAJI, MUĞLA
21-KONYAALTI PLAJI, ANTALYA
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