Aydın'ın ilçeleri! Aydın'ın kaç ilçesi var? Aydın'ın ilçe nüfusları kaç? Aydın'ın ilçe belediye başkanları kim?

NAZİLLİ

Aydın ilinin en büyük nüfusa sahip olan ilçenin 2022 yılına göre nüfusu 162.737 kişidir. Nazilli, Ege Bölgesinin en eski yerleşim merkezlerindendir. Yüzölçümü 664 km²'dir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimi etkilidir. Arazi varlığı, coğrafi konumu, iklim koşulları, su kay­nakları ve toprak yapısının uygunluğu Nazilli'de tarım ürün­leri ve bitkiler açısından büyük bir çeşitlilik ve zenginlik gösterir. Öyle ki özel iklim koşulları gerektiren çay ve birkaç tarım bitkisinin dışında Türkiye'de yetişen diğer bitkiler Nazilli'de de üretilir. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dır.