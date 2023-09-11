Aydın'ın ilçeleri! Aydın'ın kaç ilçesi var? Aydın'ın ilçe nüfusları kaç? Aydın'ın ilçe belediye başkanları kim?
Aydın Ege Bölgesi'nde yer alan, turizm ve tarım açısından en gelişmiş illerdendir. Nüfusu 2022 yılına göre 1.148.241 kişi, yüzölçümü ise 627,2 km²'dir. Aydın; yağlık zeytin, incir, kestane, kereviz üretiminde Türkiye’de 1. sırada, pamuk ve çilek üretiminde ise 2. sırada, taze börülce ve sofralık zeytin üretiminde 3. sırada yer almaktadır. Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'dur. Aydın'ın 17 tane ilçesi bulunur.
Aydın'ın ilçeleri: Efeler, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar.
BOZDOĞAN
İlçenin en meşhur özelliği Madran ismiyle meşhur memba suyudur. Özellikle kayalık bir bölgeden çıkması, ve kaya yarıklarından geçerek süzülmesi sayesinde Madran Dağından elde edilen diğer Madran sularına göre çok daha kaliteli olan Bozdoğan Madran Memba Suyu, aynı zamanda Madran isminde piyasaya çıkan ilk kaynak suyudur. Bozdoğan'ın nüfusu 2022 yılına göre 32.607 kişi, yüzölçümü 849 km²'dir. Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş'dır.
BUHARKENT
Sıcak suyu ve jeotermal enerji santraliyle ünlü bir ilçe olan Buharkent'in yüzölçümü 121 km², nüfusu ise 2022 yılına göre 13.022 kişidir. İlçe merkezinin doğusunda yer alan Kızıldere köyü yakınında bulunan jeotermal alanda, Türkiye'nin ilk jeotermal santralı kurulmuştur. Buharkent ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri pamuk, incir, üzüm, buğday ve zeytindir. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Erol'dur.
ÇİNE
Önceki adı Kıroba olan ilçenin, Kıroba isimli köyde gelişen yerleşim ve nüfusun Eskiçine'yi geçmesi sonucunda ismi Çine olarak değiştirildi. İlçenin nüfusu 48.466 kişi, yüzölçümü ise 880 km²'dir. Çine cam, seramik, porselen ve emaye yapımında kullanılan feldspat ve rezervinde dünyanın en büyük bölgesidir. İlçe verimli toprakları, doğal koşullarının elverişliliği ve ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle tarihi çok eskilere dayanır. Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'dir.
DİDİM
Aydın'ın turistik bir ilçesi olan Didim'in yüzölçümü 402 km², nüfusu 2022 yılı sayımına göre 97.000 kişidir. İlçe ekonomisi öncelikle turizme ve ikincil olarak tarıma dayalıdır. Geçmişte tarla ürünlerinden tütün birinci sırada iken tütün üretimine getirilen sınırlamalardan sonra halk tütün yetiştirmeyi bırakmıştır. Günümüzde zeytin ve incir birinci sırada yer almaktadır. Zeytinyağı üreticiliği son yıllarda fazlalaşmaktadır. Balıkçılık ilçede diğer bir geçim kaynağıdır. Altınkum plajı ve Apollon Tapınağı bölgeye gelen turistler açısından oldukça popülerdir.Türkiye'nin ilk ve tek vegan festivali olan "Didim VegFest" 2018 yılından bu yana ilçede kutlanmaktadır. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'dır.
EFELER
Aydın ilinin en büyük ve merkez olarak kabul edilen ilçesidir. Yüzölçümü 627,2 km², nüfusu ise 303.772 kişidir. Tarihin bilinen en eski notaya dökülmüş şarkısı, Efeler ilçesi sınırlarında bulunan Tralleis Antik Kenti'nde keşfedilmiştir. İlçe belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'dır.
GERMENCİK
İlçe verimli Büyük Menderes ovasının ortasında yer alır. Nüfusu 2022 yılına göre 44.172 kişi, yüzölçümü 374 km²'dir. Tarıma dayalı ekonomisinde incir başlıca üründür. Bunun yanı sıra zeytin, pamuk, susam meyan kökü de üretilir. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'dir.
İNCİRLİOVA
Tarım ve hayvancılık nedeni ile bulundukları yerin çevresine yayılan o zamanın halkı, sulak olduğu için önceleri adına Karapınar dedikleri bu yere; zamanla bataklıklar kuruyup yerlerinde incir ağaçları çıkmaya başlayınca 1934 yılında, İncirliova ismini takmıştır. Ekonomisi tarım ve buna bağlı sanayi işletmelerine dayalıdır. Özellikle sebzecilikte ülke genelinde söz sahibidir. Seracılık ve bal üretiminde büyük gelişme içindedir. Büyükbaş hayvancılığının yanı sıra tavukçuluk ve yumurtacılık son yıllarda gelişme hâlindedir. İlçenin nüfusu 2022 yılı sayımına göre 55.848, yüzölçümü ise 214 km²'dir. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'dır.
KARACASU
UNESCO Dünya Mirası listesine giren Afrodisias Antik Kenti burada yer almaktadır. İlçenin Meşhur Kahve deresi başta olmak üzere turlar düzenlenen 18 yaylası vardır. Karacasu'nun yüzölçümü 782 km², nüfusu ise 2022 yılına göre 17.620 kişidir. İlçenin kıymalı, peynirli, yumurtalı, tahinli pidesi meşhurdur. Pide ustaları Ege bölgesi başta olmak üzere tüm ülkeye yayılmıştır. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'dır.
KARPUZLU
Aydın ilinin nüfus yoğunluğu bakımından en küçük ilçesidir. Nüfusu 2022 yılına göre 10.590 kişi, yüzölçümü ise 282 km²'dir. Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin, Karpuzlu'ya bağlı Demircidere Mahallesi'nde seçilmiştir. Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez'dir.
KOÇARLI
Koçarlı nüfusu 2022 yılı sayımına göre 21.832 kişi, yüzölçümü ise 471 km²'dir. Pamuk ve zeytin ilçe ekonomisinin temelini teşkil eder. Hayvancılık, incir, kestane ve sera çiçeği yetiştiriciliği de gelişmiştir. Ayrıca tarım alet ve makineleri, salamurhane, zeytinyağı fabrikaları ile ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. İlçe Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dır.
KÖŞK
Köşk adını 1653 yılında meydana gelen deprem nedeniyle almış olan ilçenin yüzölçümü 188 km², nüfusu 2022 yılına göre 28.235 kişidir. Köşk ilçesi ile çevresinde Akdeniz iklimi görülür. Yazlar sıcak, kurak ve kışlar ılık, yağışlı geçer. İlçenin ekonomisi tarıma dayalıdır. İlçe merkezi ve ova köylerinde narenciye, pamuk, mısır; yüksek arazi yapısı olan köylerde önemli miktarda zeytin, kestane, incir üretilmektedir. Ayrıca karpuz, Çilek , erik, şeftali, buğday gibi ürünler de yetiştirilmektedir. Bölgenin en büyük kestane pazarı Köşk ilçesinde kurulmaktadır. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'dir.
KUŞADASI
Türkiye'nin ilk turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'nın nüfusu 2022 yılına göre 130.835 kişidir. Kuşadası'nın batısında deniz kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda dağlar ve tepeler vardır. Yüzölçümü 265 km²'dir. İlçenin Belediye Başkanı Ömer Günel'dir.
KUYUCAK
İlçede tarım ve hayvancılık ön plandadır. Genelde pamuk, portakal, incir, iğlek, zeytin yetiştirilir. Kuyucak'ın yüksek kesimlerinde kestane, ceviz, kiraz ve elma yetiştirilmektedir. İlçenin su ihtiyacı etrafındaki dağlardan sağlanmaktadır. Kuyucak nüfusu 2022 yılına göre 26.111 kişi, yüzölçümü ise 465 km²'dir. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çömden'dir.
NAZİLLİ
Aydın ilinin en büyük nüfusa sahip olan ilçenin 2022 yılına göre nüfusu 162.737 kişidir. Nazilli, Ege Bölgesinin en eski yerleşim merkezlerindendir. Yüzölçümü 664 km²'dir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimi etkilidir. Arazi varlığı, coğrafi konumu, iklim koşulları, su kaynakları ve toprak yapısının uygunluğu Nazilli'de tarım ürünleri ve bitkiler açısından büyük bir çeşitlilik ve zenginlik gösterir. Öyle ki özel iklim koşulları gerektiren çay ve birkaç tarım bitkisinin dışında Türkiye'de yetişen diğer bitkiler Nazilli'de de üretilir. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dır.
SÖKE
1064 km²'lik yüzölçümü bakımından ilin en büyük ilçesidir. Nüfusu 2022 yılına göre 23.301 kişidir. İlçenin ekonomisi, tarımsal üretim ile tarıma dayalı sanayi malları üretimine dayanmaktadır. Verimli Söke Ovası'nda ana ürün pamuğun dışında buğday, yem bitkileri, narenciye, meyve bitkileri, incir ve en önemlisi zeytin yetişir. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'dır.
SULTANHİSAR
1958 yılında ilçe olan Sultanhisar'ın nüfusu 20.230 kişi, yüzölçümü ise 267 km²'dir. İlçenin sanayisi tarıma dayalıdır. Bunlar zeytinyağı fabrikaları, pamuk çırçır fabrikaları, tarım ürünleri mumlama ve paketleme tesisi ve incir işletmeleridir. İlçede yetiştirilen belli başlı ürünler; Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi'nin özelliklerini taşıyan zeytin, kestane, incir, üzüm, narenciye, pamuk ve çilektir. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'dır.
YENİPAZAR
1957 yılında ilçe olan Yenipazar'ın nüfusu 2022 yılı sayımına göre 11.863 kişi, yüzölçümü 180 km²'dir. İlçedeki önemli yapılar arasında yer alan tiyatro ve bir Bizans yapısı, bugünde ayakta duruyor. Nekropol üzerinde ise iyi korunmuş durumda lahitler ve oda mezarlar, kaliteli işçilik gösteriyor. Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden'dir
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