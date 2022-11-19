Bulgaristan'da yakalanan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelileri tutuklu kalacak

19 Kasım 2022 Cumartesi, 21:15

Sofya Şehir Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, savcı Angel Kınev'in, sanıkların terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddiası reddedildi.

DELİL YETERSİZ BULUNDU

Abdulrami'nin üzerinde bulunan bir sim kartı, delil olarak yetersiz bulundu. Şüphelilerin yasa dışı yollardan Bulgaristan'a girmeleri nedeniyle ve insan kaçakçılığına karıştıkları şüphesiyle tutuklu kalmalarına hükmedildi.

Başkent Sofya'da yakalanan şüphelilerden Moldovalı diğer bir kadının ise sağlık nedenlerinden tutuksuz kalması kararı alındı.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Sanıkların avukatları, karara 24 Kasım'da itiraz edeceklerini belirtti.

Savcı Angel Kınev, sanıkların suçlarının kanıtlanması için başka ülkelerden hukuksal yardım talep edildiğini bildirdi.