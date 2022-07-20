Bilecik’te ‘çayır tırtılı’ istilası 6 bin 500 dekar ayçiçeği zarar verdi

Eker, "Erken tanı her zaman için önemli. Arazimi sürekli geziyorum ve arazimin içinde bulunan yaprakların yanıklığı kafamda soru işareti bıraktı. Ben de gerekli araştırmalarımız yaptım, Erken teşhisimi gerçekleştirdim. Dün ilk ilaçlamamı yaptım. Bazı kurtların öldüğü, bir bölümünün kaldığını gördüm. Buradan çiftçilere seslenmek istiyorum; azı zarar olsun bırakın ama çoğunu kurtarın. Traktörle ezin gerekirse. Bu illetten bu şekilde kurtulabilirsiniz. Ben iyi ki ilaçlamışım, tavsiye ediyorum, muhakkak ilaçlayın” dedi.