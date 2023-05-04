Bingöl, doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor
Bingöl, doğal güzellikleriyle ilkbaharda rotasını bölgeye çeviren ziyaretçilere ev sahipliği yapmaya hazır.
Baharın gelişiyle birlikte bölgedeki canlılık artıyor.
Kent merkezine 28 kilometre uzaklıktaki merkez Ilıcalar beldesine bağlı Uzundere köyü sınırlarındaki Deşt Yaylası mevkisinde yer alan, kar sularının yüksek kayalıkların arasından akmasıyla oluşan Çır şelalesi ilgi çekiyor.
Sancak beldesine bağlı Oğuldere köyündeki Buban bacaları ise keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerden biri. Görüntüsüyle peri bacalarına benzetilen volkanik şekiller, vadi yamaçlarından inen sel suları ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla sivri kaya şekillerinin ortaya çıktığı değerlendiriliyor.
Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrası sınırlarında bulunan ve rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki yüzen adalar kent turizminin simgeleri arasında yer alıyor.
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