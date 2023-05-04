Bingöl, doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor

Sancak beldesine bağlı Oğuldere köyündeki Buban bacaları ise keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerden biri. Görüntüsüyle peri bacalarına benzetilen volkanik şekiller, vadi yamaçlarından inen sel suları ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla sivri kaya şekillerinin ortaya çıktığı değerlendiriliyor.