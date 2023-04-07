Son dakika | Bingöl'de deprem! Kayseri, Muş gibi çevre illerden de hissedildi...

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:37

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 11:49

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.29'da merkez üssü Bingöl olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Bölgede kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının Kayseri, Muş gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI

Bingöl, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün sürekli olarak gündemde tuttuğu ve uyardığı bölgelerin başında geliyordu.

Önceki günlerde DHA'ya konuşan Görür, "Erzincan, Bingöl-Karlıova arasında 7,4 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. En son deprem orada 1790'larda oldu. Bingöl Karlıova'yla Bingöl Göynük arasında da 7,2 büyüklüğünde deprem olabilir. Güneydoğu Anadolu'da özellikle Adıyaman ve Hakkâri arasındaki o bindirme kuşağında bazı sıkışmalar olmuş olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Görür, Hatay’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin de, Adana ve Bingöl bölgesinde beklenen depremi tetiklemiş olabileceğine dikkat çekmişti.

NTV'de konuşan Görür, şunları aktarmıştı:

“Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında artık büyük bir deprem beklemiyoruz. Adana’da bekliyoruz. Oraya da enerji transferi olabilir. Adana’da dikkatli olmak lazım. Adana veya Kıbrıs ile Bingöl Karlıova’da bizim beklediğimiz depremler olduğu zaman, Doğu Anadolu enerjinin tümünü bitirmiş olacak. Bölgedeki kentler uzun süre depreme maruz kalmayacak. İstanbul depremi de olur biterse Kuzey Anadolu fay hattında da depremler olmayacak.”