Bolu'nun ilçeleri! Bolu'nun kaç ilçesi var? Bolu'nun ilçe nüfusları kaç? Bolu'nun ilçe belediyeleri hangi partiden?

Yeniçağa

1934 yılında, Atatürk, Bolu'ya giderken Reşadiye'de mola vermiş ve yöre halkının Çağa'dan geldiğini ögrenince de, Çağa'ya Eskiçağa, Reşadiye'ye de “Yeniçağa” denilmesini istemiştir. O günden bu güne kadar ilçenin ismi “Yeniçağa” olarak kalmıştır. 1944 yılında Eskiçağa'da meydana gelen büyük deprem sonrası, Eskiçağa halkının %80'i Yeniçağa'ya göç etmiştir. 1936 yılından 1990 yılına kadar nahiye olan Yeniçağa, 1962 yılında belediye teşkilatına kavuşmuştur. Büyük bir hızla gelişen Yeniçağa nahiyesi, 20 Mayıs 1990 tarih ve 20553 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3644 sayılı kanunla ilçe olmuştur. 5 Ağustos 1991 tarihinde ilçe kaymakamı göreve başlamış ve 5 Eylül 1991 günü ilçe teşkilatı resmen faaliyete geçmiştir. Yeniçağa'nın en güzel mekanlarından biri Şair Dertli'nin mezarının bulduğu ve Yeniçağa Gölü'ne hakim tepedir. Nakliyecilik, özellikle de uluslararası taşımacılık, ilçenin en önemli ekonomik kaynağıdır. Yüzölçümü 130 km², nüfusu 2021 yılına göre 6.838'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %53,71 oy oranıyla AKP'nin adayı Recayi Çağlar olmuştur.