Bolu'nun ilçeleri! Bolu'nun kaç ilçesi var? Bolu'nun ilçe nüfusları kaç? Bolu'nun ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Bolu'nun nüfusu 2021 yılına göre 320.014'tür.
Bolu'nun 8 ilçesi vardır.
Bolu'nun ilçeleri: Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben, Yeniçağa.
Dörtdivan
Dörtdivan, 1990 yılında Gerede ilçesinin kasabası iken ilçeye dönüştürülmüştür. İlçede Yağbaşlar Köyün'de Bizans kale kalıntıları vardır. Yukarısayık ve Sorkun köyleri arasında bir tepede Himmet Dede Türbesi, Kılıçlar köyünde Kırklar Türbesi, Çalköy'de Şehriban Nine Türbesi, Merkez Camii yanında Secamehmet Dede Türbesi bulunmaktadır. Ayrıca Yağbaşlar Köyü Mürseller mahallesinde Ayvadibi Şifalı Suyu bulunur. Her yıl Temmuz ayı içinde Dörtdivan yaylalarında Köroğlu Şenlikleri yapılmaktadır. Çalköy, Çetikören, Aladağ , Karaçayır, Ömerpaşalar, Kapaklı ve Kirazlı yaylaları en önemli yaylalarıdır. Halk şairi Köroğlu, ilçe köylerinden Aşağısayık Köyü Hesinler mahallesinde doğmuştur. Yüzölçümü 384 km², nüfusu 2021 yılına göre 6.540'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %39,84 oy oranıyla AKP'nin adayı Hamza Efe olmuştur.
Gerede
Gerede ilçesi, İç Anadolu Bölgesi'nin Batı Karadeniz'e geçit verdiği bir konumda ortalama 1470 metre yükseklikte dalgalı bir arazi şeklinde etrafı ormanlarla kaplı dağlarla çevrili iklimi çok sert bol yağışlı bir ova şeklindedir. İlçe oldukça soğuk olup kışlar 5-6 ay sürer. Kışın en soğuk bölge olmasa da (ortalama -25 derece) yazın en serin bölgelerdendir. Sıcaklık 25 dereceyi çok nadir olarak geçer. Gece sıcaklıkları yazın bile anormal derecede düşer. Bölge yaşlıları gençliklerinde temmuz ayında kar yağdığına tanık olduklarını, kışın evlerden tünel kazarak çıktıklarını anlatmaktadırlar. Yüzölçümü 1.059 km², nüfusu 2021 yılına göre 33.833'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %44,62 oy oranıyla AKP'nin adayı Mustafa Allar olmuştur.
Göynük
Göynük, ilin güneybatı kısmında yer alan yedi mahalle ve altmış altı köy barındıran ''şeker fasulyesi'', ''uğut marmelatı'', ''tokalı örtüleri'' ve ''tahta oymacılık eserleri'' ile ünlü bir ilçesidir. 20. yüzyıl başlarına ait eski Türk evleri bakımından zengin olan ilçe, sahip olduğu 137 adet tarihî konut, 21 cami, türbe, çeşme, hamam, kule ve hazire olmak üzere toplam 158 adet sivil mimari eser sebebiyle "Kentsel SİT Alanı" ilan edilmiştir. İlçede ayrıca 14. yüzyılda Gazi Süleyman Paşa tarafından inşa ettirilen tarihi cami, hamam ve konak da bulunmaktadır. Yüzölçümü 1,362 km², nüfusu 2021 yılına göre 14.679'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %38,99 oy oranıyla MHP'nin adayı Ahmet Çankaya olmuştur.
Kıbrıscık
Kıbrıscık'ta, Köroğlu Dağları'nın güney yamaçlarındaki düzlük alanlarda yer alan yaylalardan Belen, Karaköy, Kökez, Bölücekkaya, Deveören, Karadoğan ve 1825 m. yükseklikte bulunan Yazıca Yaylaları en önemlileridir. Köylerinde her türlü tarım yapılmaktadır. Kıbrıscık - Beypazarı yolu üzerinde bulunan Karagöl, bir hektar genişliğinde olan derin bir göldür. Yüzölçümü 462 km², nüfusu 2021 yılına göre 3.114'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %40,35 oy oranıyla CHP'nin adayı Emin Tekemen olmuştur.
Mengen
Mengen ormanlık bir bölgedir ve yüksek yaylaları bulunmaktadır. Başlıcaları; Soğucak, Akçakoca, Bürnük, Sırıklı, Çukur Yayla, Çorakkadirler Yaylası, Göl Yaylası, Aktepe, Ağalar, Küçükkuz, Civcivler, Mamatlar, Elemen ve Afşar Yaylalarıdır. Ödek, Kemal Savaş, Şirinyazı ve Hızarderesi Göletleri önemli mesire yerleridir. Mengen'in en büyük özelliği; çok ünlü aşçılar yetiştirmesidir. Her yıl geleneksel "Mengen Aşçılar ve Turizm Festivali" düzenlenmektedir. Bu festival Uluslararası olarak kutlanmaktadır. Yüzölçümü 898 km², nüfusu 2020 yılına göre 13.679'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %44,25 oy oranıyla CHP'nin adayı Turhan Bulut olmuştur.
Mudurnu
Mudurnu, il merkezine 52 km uzaklıktadır ve eski Türk evleri bakımından önemli bir özelliğe sahiptir. Yeşilin hakim olduğu ilçede bulunan 165 adet ev ve 8 cami, çeşme ve hamam olmak üzere toplam 173 adet mimari değeri yüksek yapı nedeniyle "Kentsel Sit Alanı" ilan edilmiştir. İlçe sınırlarındaki Abant Gölü, Sülük Gölü, Karamurat Gölü, Şeyh-ül Ümran Tepesi görülmeye değer yerlerinden olup tüm Mudurnu'yu kuş bakışı izleme imkânı sunar. Mudurnu, Mudurnu Tarihi Ahi Kenti adı ile 2014 yılında Dünya Mirası Listesine dahil edilmiştir. Yüzölçümü 1.409 km², nüfusu 2021 yılına göre 18.629'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %35,36 oy oranıyla MHP'nin adayı Necdet Türker olmuştur.
Seben
Seben ilçesi, elması ile meşhurdur. Bir rivayete göre ilçe ismini kuzeyinde bulunan Seben Dağı'ndan almıştır. Ormanda yetişen Semen çiçeğinin de ilçeye ismini verdiği düşünülmektedir. İlçenin 2'si dağ, 1'i göl, 4'ü orman, 23'ü vadi ve ovalarda kurulu toplam 29 köyü vardır. Kiraz Dağı çevresinde toplanmış, ortalama 1400 m yükseklikteki yaylalarla çevrilidir. Bu yaylaların en önemlileri Gerenözü ve Kızık yaylalarıdır. Kızık Yaylasının evleri, değişik mimarisiyle dikkati çeker. Bu evler hiç çivi kullanmadan, çam ağaçlarından çatkılı, kenetleme ve birbirine geçme şeklinde yapılmıştır. Yerden yüksekçe yapılmış merdivenler, geniş ocakları ve kendine özgü eşyaları ile bu evler değişik özellikler taşırlar. Yüzölçümü 817 km², nüfusu 2021 yılına göre 4.767'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %58,92 oy oranıyla AKP'nin adayı Fatih Kavak olmuştur.
Yeniçağa
1934 yılında, Atatürk, Bolu'ya giderken Reşadiye'de mola vermiş ve yöre halkının Çağa'dan geldiğini ögrenince de, Çağa'ya Eskiçağa, Reşadiye'ye de “Yeniçağa” denilmesini istemiştir. O günden bu güne kadar ilçenin ismi “Yeniçağa” olarak kalmıştır. 1944 yılında Eskiçağa'da meydana gelen büyük deprem sonrası, Eskiçağa halkının %80'i Yeniçağa'ya göç etmiştir. 1936 yılından 1990 yılına kadar nahiye olan Yeniçağa, 1962 yılında belediye teşkilatına kavuşmuştur. Büyük bir hızla gelişen Yeniçağa nahiyesi, 20 Mayıs 1990 tarih ve 20553 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3644 sayılı kanunla ilçe olmuştur. 5 Ağustos 1991 tarihinde ilçe kaymakamı göreve başlamış ve 5 Eylül 1991 günü ilçe teşkilatı resmen faaliyete geçmiştir. Yeniçağa'nın en güzel mekanlarından biri Şair Dertli'nin mezarının bulduğu ve Yeniçağa Gölü'ne hakim tepedir. Nakliyecilik, özellikle de uluslararası taşımacılık, ilçenin en önemli ekonomik kaynağıdır. Yüzölçümü 130 km², nüfusu 2021 yılına göre 6.838'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %53,71 oy oranıyla AKP'nin adayı Recayi Çağlar olmuştur.
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