'Boş ev' kalmadı: Türkiye'nin dört bir yanından bu köye akın ediyorlar

Ormanlık alanda yer aldığı için temiz havanın kendilerine sağlık ve huzur getirdiği için köye göç ettiklerini anlatan yurttaşlar, ayrıca tarım ve hayvancılığa yöneldiklerini de vurguladı.

Pandemiyle birlikte köye çok fazla göçün yaşandığını anlatan köy halkı, köyde boş ev kalmadığını söyledi.