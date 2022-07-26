Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
"İŞTAHLI BİR ŞEKİLDE YEMEK YEDİ"
"Kınalı kuzum" diye tabir ettiği 9 yaşındaki C.M.A'nın dün gece ve sabah iştahlı bir şekilde yemek yediğini ifade eden Özkan, "Kuzumuz bizimle güvenli bir gece geçirdi. Hemşire ve doktorlar evladı gibi yaklaşıyor. İlk defa huzurlu bir gece geçirdi. Gözlerinde bir korku yoktu. İnşallah bundan sonraki hayatı da hep güven içerisinde olur" dedi.
"KALP HIZINDA SIKINTILAR VAR, TAKİP EDİYORUZ"
C.M.A'nin yemek listesini diyetisyenlerin hazırladığına dikkati çeken Özkan, "Kontrollü yemesi gerekiyor. Kan tablosunda bazı sıkıntılar vardı onları düzelttik. Kalp hızında sıkıntıları var. Onu takip ediyoruz. Sürekli hemşire ve doktorlarıyla konuşması, iletişim kurması çok güzel. Medikal olarak toparlayacak ama kalbindeki yaraları sarmak çok da kolay olmayacaktır. O anlamda destek olmak çok önemli bence. Sosyal hizmetlerin çok titiz bir şekilde takip edeceğine ve çocuğumuza güzel bakacağına eminim. Bütün toplumun sevgi vermesi gerekiyor. Sevgi onu düzeltecek" diye konuştu.
Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.
Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.
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