Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

"KALP HIZINDA SIKINTILAR VAR, TAKİP EDİYORUZ"

C.M.A'nin yemek listesini diyetisyenlerin hazırladığına dikkati çeken Özkan, "Kontrollü yemesi gerekiyor. Kan tablosunda bazı sıkıntılar vardı onları düzelttik. Kalp hızında sıkıntıları var. Onu takip ediyoruz. Sürekli hemşire ve doktorlarıyla konuşması, iletişim kurması çok güzel. Medikal olarak toparlayacak ama kalbindeki yaraları sarmak çok da kolay olmayacaktır. O anlamda destek olmak çok önemli bence. Sosyal hizmetlerin çok titiz bir şekilde takip edeceğine ve çocuğumuza güzel bakacağına eminim. Bütün toplumun sevgi vermesi gerekiyor. Sevgi onu düzeltecek" diye konuştu.