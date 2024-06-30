Ciğerlerimiz yandı... İşte 'sigara izmariti'nin acı bilançosu

İzmir'de dün 8'i orman, 8'i kırsal alanda olmak üzere toplam 16 noktada yangın çıktı. Yangınlardan 13'ü dün kontrol altına alınırken Selçuk ve Menderes ilçelerinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine ilerleyen orman yangınları da bugün kontrol altına alındı.