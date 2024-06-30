Ciğerlerimiz yandı... İşte 'sigara izmariti'nin acı bilançosu

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ilerleyen yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölge dron ile havadan görüntülendi. Yangının acı bilançosu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2024 Pazar, 11:30
Ciğerlerimiz yandı... İşte 'sigara izmariti'nin acı bilançosu

İzmir'de dün 8'i orman, 8'i kırsal alanda olmak üzere toplam 16 noktada yangın çıktı. Yangınlardan 13'ü dün kontrol altına alınırken Selçuk ve Menderes ilçelerinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine ilerleyen orman yangınları da bugün kontrol altına alındı. 

Ciğerlerimiz yandı... İşte 'sigara izmariti'nin acı bilançosu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçelerinde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 500 hektar alanın etkilendiğini söyledi.

Ciğerlerimiz yandı... İşte 'sigara izmariti'nin acı bilançosu

Yumaklı, Menderes ve Çeşme'deki yangınlarla ilgili gözaltıların olduğunu, Çeşmede'ki yangının sigara izmaritinden çıktığının belirlendiğini duyurdu.

Ciğerlerimiz yandı... İşte 'sigara izmariti'nin acı bilançosu

Öte yandan felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. 

Ciğerlerimiz yandı... İşte 'sigara izmariti'nin acı bilançosu

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Ciğerlerimiz yandı... İşte 'sigara izmariti'nin acı bilançosu
Ciğerlerimiz yandı... İşte 'sigara izmariti'nin acı bilançosu
orman yangını

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