Ciğerlerimiz yandı... İşte 'sigara izmariti'nin acı bilançosu
İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ilerleyen yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölge dron ile havadan görüntülendi. Yangının acı bilançosu ortaya çıktı.
İzmir'de dün 8'i orman, 8'i kırsal alanda olmak üzere toplam 16 noktada yangın çıktı. Yangınlardan 13'ü dün kontrol altına alınırken Selçuk ve Menderes ilçelerinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine ilerleyen orman yangınları da bugün kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçelerinde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 500 hektar alanın etkilendiğini söyledi.
Yumaklı, Menderes ve Çeşme'deki yangınlarla ilgili gözaltıların olduğunu, Çeşmede'ki yangının sigara izmaritinden çıktığının belirlendiğini duyurdu.
Öte yandan felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.
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