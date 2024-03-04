Deniz turuncuya döndü: Nedeni şaşırttı

Tekirdağ sahilinde deniz turuncu renk aldı.

DHA
04 Mart 2024 Pazartesi, 13:39
Deniz turuncuya döndü: Nedeni şaşırttı

Tekirdağ sahilinde deniz, mikroskopla görülebilen 'plankton' adı verilen tek hücreli canlı çoğalması nedeniyle turuncu renk aldı.

Deniz turuncuya döndü: Nedeni şaşırttı

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde daha önceki yıllarda nisan ve mayıs aylarında deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması bugün de görülmeye başladı.

Deniz turuncuya döndü: Nedeni şaşırttı

Süleymanpaşa sahilinin bazı kesimleri ile balıkçı barınağı yer yer turuncuya boyandı.

Deniz turuncuya döndü: Nedeni şaşırttı

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Uzun zamandır senenin bu ayları yani mart ve nisan aylarında kıyılar turuncu renge bürünüyor. Plankton, deriz, buna.

Deniz turuncuya döndü: Nedeni şaşırttı

Denizde ve balıklarda herhangi bir sıkıntı oluşturmazlar. Allah izin verirse birkaç gün sonra yağmurun yağması ve karayel esmesi ile kıyıları terk edeceklerdir. Bu durumda vatandaşlarımızın tedirgin olmalarına gerek yok" dedi.

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