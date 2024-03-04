Meteoroloji saat verdi: Ege ve Akdeniz'in bazı kesimleri için fırtına uyarısı
Ege ile Akdeniz'in bazı kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu. Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Batı Akdeniz'in batısı ile öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde etkisini artıracağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Güney Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Batı Akdeniz'in batısı ile öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısında, akşam saatlerinden sonra ise Antalya Körfezi'nde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçimden önce çekilecekler'
- Dünyayı dolaşan çifte toplu tecavüz
- 'Sesi kapattı, dayanamadı'
- Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'a sert tepki
- Bursa'da ve Balıkesir'de alarm zilleri...
- Emekliye ek zam yapılacak mı?
- AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
- Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası
- Enflasyon rakamları açıklandı
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı