Meteoroloji saat verdi: Ege ve Akdeniz'in bazı kesimleri için fırtına uyarısı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 13:03

Güncelleme: 04.03.2024 - 13:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Güney Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Batı Akdeniz'in batısı ile öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısında, akşam saatlerinden sonra ise Antalya Körfezi'nde etkisini kaybetmesi bekleniyor.