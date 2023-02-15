Deprem mezarlığında yürek yakan manzaralar: Mezar taşlarına son giydikleri asılıyor....

İHA
15 Şubat 2023 Çarşamba, 10:32
<p>Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki depremde 10 gün geride kalırken, Malatya’da bin 384 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 444 kişi yaralandı.</p>

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki depremde 10 gün geride kalırken, Malatya’da bin 384 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 444 kişi yaralandı.

<p>Kent merkezinde Malatya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Şehir Mezarlığı’nda defin işlemleri devam ediyor. </p>

Kent merkezinde Malatya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Şehir Mezarlığı’nda defin işlemleri devam ediyor. 

<p>Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile mezarlığa getirilip dini vecibeler yerine getirilerek defin yapılıyor. </p>

Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile mezarlığa getirilip dini vecibeler yerine getirilerek defin yapılıyor. 

<p>Her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Malatya İl Müftülüğü'nün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla uğurlanıyor.</p>

Her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Malatya İl Müftülüğü'nün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla uğurlanıyor.

<p>İşlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığın önlenmesi için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor.</p>

İşlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığın önlenmesi için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor.

<p>Ayrıca, hayatını kaybedenlerin mezar taşlarına yakınları tarafından son giydikleri, bebek kıyafeti ve battaniyesi, gelin duvağı, asker üniforması, baş örtüsü, çocuk ayakkabısı, atkı ve bere gibi giysilerin asılması yürek dağladı.</p>

Ayrıca, hayatını kaybedenlerin mezar taşlarına yakınları tarafından son giydikleri, bebek kıyafeti ve battaniyesi, gelin duvağı, asker üniforması, baş örtüsü, çocuk ayakkabısı, atkı ve bere gibi giysilerin asılması yürek dağladı.

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