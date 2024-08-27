Diyarbakır 8 yaşındaki Narin’i 7 gündür arıyor: İhbar üzerine kepçeyle arama başlatıldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları, 7'nci gün de sürüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri mahalledeki su kuyularında, AFAD ve Gönüllü arama ekipleri de mahalle çevresindeki mısır ve pamuk tarlalarında arama yapıyor.
Diyarbakır'daki olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, saat 20.00 sıralarında jandarma karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.
İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.
Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu söyledi.
Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.
Narin'in bulunması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, kentteki bütün şehir içi ve ilçelerde toplu taşıma yapan tüm otobüslere, Narin'in resmi ile iletişim bilgilerinin üzerinde bulunduğu afişler adıldı. Afişte, "21 Ağustos'ta Bağlar Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı görenlerin 112 ve 153 numaralı telefonlara ulaşmaları önemle rica olunur" notu yazıldı.
BABA GÜRAN: SAAT 5’TE, 6’DA GÖRÜLDÜĞÜ SADECE BİR İDDİA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ın (8) babası Arif Güran, ilk gündeki aramalara göre daha etkin bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, “Yedinci gündeyiz sanmasınlar usandık, bu iş böyle kalacak. 7’nci günde 1’inci günden daha fazla bir mücadele var. Allah devletimizden razı olsun. Allah hakkımızı bırakmasın. Küçücük bir kızdan ne isterler. Kimin benden ne hesabı varsa gelsin, benimle görsün. Bir dakikası benim bir yıl ömrümü götürüyor. Allah kahru perişan etsin onları. Kızımı gören, duyan, bilen en ufak bir iğne kadar ipucu da olsa beni aramanın bir anlamı yok, devlet Türkiye’nin her çapında var. Emniyeti arayın. Sahte hesaplarla, dolandırıcılar çıktı başımıza. Bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz. Yeter artık. O zaman gitsinler kendilerine altın, gümüş bulsunlar arazide. İnsanların duygularıyla oynamayın yeter. Biz biliyoruz ki, herkesin gönlü bizimledir. Telefon açıp ağlayanlar, ailece ağlayanlar var” dedi.
Narin ile ilgili yürütülen soruşturma konusunda Valilik’ten gelen açıklama neyse kendisinin de bir vatandaş gibi o açıklamaya itibar edeceğini söyleyen Güran, “Bu alınmış, şu alınmış... Soruşturmanın selameti için herkesi alır. Herkesi de sorgular. Sahte hesaplar üzerinden yalanlar dolanlar. Gereken açıklamayı zaten Valiliğimiz yapacaktır. Başka açıklamalara itibar etmesinler. Devlet kimi alırsa alacak. Allah hakkımızı bırakmasın. Saat 5’te görüldü, 6’da görüldü diyorlar. Sadece bir iddia. Keşke görülse, keşke bilinse. İnşallah bulacaklar. Devletimiz benim kızımı bulacak. Ben inanıyorum” diye konuştu.
İHBAR ÜZERİNE DEREDE KEPÇE İLE ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları kapsamında gelen bir ihbar üzerine jandarma ekipleri, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan derede çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi’nden talep edilen kepçe ile başlatılan çalışmalarda deredeki suyun debisinin düşürüleceği, ardından da dere boyunca arama çalışması başlatılacağı belirtildi.
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