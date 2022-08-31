Dünyada işçiler için en kötü 10 ülke açıklandı! Listede Türkiye var mı?

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:58
<p>Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) 148 ülkeyi kapsayan Küresel Haklar Endeksi raporunu paylaştı.</p> <p>Ülkelerdeki işçi haklarını baz alan raporda, 2022 yılında çalışanlar için  dünyanın en kötü 10 ülkesi sıralandı. </p>

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) 148 ülkeyi kapsayan Küresel Haklar Endeksi raporunu paylaştı.

Ülkelerdeki işçi haklarını baz alan raporda, 2022 yılında çalışanlar için  dünyanın en kötü 10 ülkesi sıralandı. 

<p><strong>ITUC</strong> raporunda dünyada yükselen enflasyona ve ekonomik krize dikkat çekerken, “<strong>İşçi hakları çöküyor</strong>” uyarısının da altını çizdi. </p> <p>İşte, işçi haklarını ihlal eden, grev yasaklayan, sistematik sendika düşmanlığını sürdüren kısacası çalışanlar için dünyanın en kötü 10 ülkesi...</p>

ITUC raporunda dünyada yükselen enflasyona ve ekonomik krize dikkat çekerken, “İşçi hakları çöküyor” uyarısının da altını çizdi. 

İşte, işçi haklarını ihlal eden, grev yasaklayan, sistematik sendika düşmanlığını sürdüren kısacası çalışanlar için dünyanın en kötü 10 ülkesi...

<p><strong>BANGLADEŞ</strong></p>

BANGLADEŞ

<p><strong>BELARUS</strong></p>

BELARUS

<p><strong>BREZİLYA</strong></p>

BREZİLYA

<p><strong>KOLOMBİYA</strong></p>

KOLOMBİYA

<p><strong>MISIR</strong></p>

MISIR

<p><strong>ESVATİNİ</strong></p>

ESVATİNİ

<p><strong>GUATEMALA</strong></p>

GUATEMALA

<p><strong>MYANMAR</strong></p>

MYANMAR

<p><strong>FİLİPİNLER</strong></p>

FİLİPİNLER

<p><strong>TÜRKİYE</strong></p> <p>İşçi hakları verilerine göre tespit edilen, dünyada çalışanlar için en kötü 10 ülke endeksine Türkiye'de girdi. Geçen yıl yayımlanan en kötü 10 ülkeden biri olan Türkiye, bu yıl da yerini korudu. </p> <p>Raporda Türkiye hakkında şu değerlendirme yapıldı: </p> <p>“<strong>Türkiye’de 2022 yılında da işçi hakları ve özgürlükleri ihlal edilmeye devam etti. Protestolara polis müdahalesi ve sendikacılara yönelik baskılar ve tutuklamalar dikkat çekti. 2021 yıl 1 Mayıs’ında 212 kişi gözaltına alındı.</strong>”</p>

TÜRKİYE

İşçi hakları verilerine göre tespit edilen, dünyada çalışanlar için en kötü 10 ülke endeksine Türkiye'de girdi. Geçen yıl yayımlanan en kötü 10 ülkeden biri olan Türkiye, bu yıl da yerini korudu. 

Raporda Türkiye hakkında şu değerlendirme yapıldı: 

Türkiye’de 2022 yılında da işçi hakları ve özgürlükleri ihlal edilmeye devam etti. Protestolara polis müdahalesi ve sendikacılara yönelik baskılar ve tutuklamalar dikkat çekti. 2021 yıl 1 Mayıs’ında 212 kişi gözaltına alındı.

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