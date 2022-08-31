Dünyada işçiler için en kötü 10 ülke açıklandı! Listede Türkiye var mı?
TÜRKİYE
İşçi hakları verilerine göre tespit edilen, dünyada çalışanlar için en kötü 10 ülke endeksine Türkiye'de girdi. Geçen yıl yayımlanan en kötü 10 ülkeden biri olan Türkiye, bu yıl da yerini korudu.
Raporda Türkiye hakkında şu değerlendirme yapıldı:
“Türkiye’de 2022 yılında da işçi hakları ve özgürlükleri ihlal edilmeye devam etti. Protestolara polis müdahalesi ve sendikacılara yönelik baskılar ve tutuklamalar dikkat çekti. 2021 yıl 1 Mayıs’ında 212 kişi gözaltına alındı.”
Türkiye işçi hakları işçi hakları işçi ölümleri çalışma çalışma şartları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı rapor TürkiyeRaporu
İlgili Haberler
- NATO'yu kandıran Rus ajanı Maria'nın filmlere konu olacak hikayesi...
- İlk dünya güzelimiz Keriman Halis kimdir? Keriman Halis'in film gibi hayat hikayesi ve Atatürk'le kesişen yolu
- Piyango biletçisi Nimet Abla kimdir? Nimet Abla nasıl ünlü oldu? Ünlü biletçi Nimet Abla'nın hikayesi...
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet bozan ‘Servet’
- 'AKP gençliği karakol bastı, polisi dövdü'
- Atatürk'ü anmayan vali yuhalandı
- Adliyelerde 'Cübbeli' yoğunluğu
- 'Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum'
- Soylu, sürüklenen öğretmeni hedef gösterdi!
- Kadın ve çocukları hedef alan imamla ilgili yeni gelişme
- Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi
- ‘Yurttaşların güvenliği için’
- 'AKP’nin tehlikeli oyunu'