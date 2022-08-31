Dünyada işçiler için en kötü 10 ülke açıklandı! Listede Türkiye var mı?

TÜRKİYE

İşçi hakları verilerine göre tespit edilen, dünyada çalışanlar için en kötü 10 ülke endeksine Türkiye'de girdi. Geçen yıl yayımlanan en kötü 10 ülkeden biri olan Türkiye, bu yıl da yerini korudu.

Raporda Türkiye hakkında şu değerlendirme yapıldı:

“Türkiye’de 2022 yılında da işçi hakları ve özgürlükleri ihlal edilmeye devam etti. Protestolara polis müdahalesi ve sendikacılara yönelik baskılar ve tutuklamalar dikkat çekti. 2021 yıl 1 Mayıs’ında 212 kişi gözaltına alındı.”