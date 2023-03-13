Dünyanın en iyi köylerinden biri: Birgi köyü
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) "2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesine giren İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi, Suudi Arabistan'da düzenlenen törenle ödülüne kavuştu.
Ödemiş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine, Birgi Mahallesi adına Ödemiş Belediyesi Meclisi Üyesi Sema Bilgi ile Ödemiş Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü çalışanlarından Hatice Köksal katıldı.
Bilgi ile Köksal, ödülü, Suudi Arabistan Birleşik Krallığı Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb'in elinden aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Birgi'deki tarihi ve doğal dokunun korunması, tanıtılması ve turizme kazandırılması için adımlar atmaya devam ettiklerini dile getirdi.
Birgi köyü, 1426'da kesin olarak Osmanlı hakimiyetine geçti. Birgi, kendine has geleneksel mimari dokusunu günümüze kadar koruyabilmiş ender yerleşim yerlerinden biridir.
İzmir İli, Ödemiş İlçesi’nde yer alan Birgi, sırasıyla Frig Uygarlığı (MÖ 750-680), Lydia Uygarlığı (MÖ 680-546), Pers Krallığı, Bergama Krallığı, Roma ve Bizans İmparatorluğu hakimiyeti altında bulunmuştur.
Kent, Anadolu Beylikler döneminde, 13. ve 14. yüzyılda Aydınoğlu Beyliği’ne başkentlik yapmıştır.
BMDTÖ, aralarında ekonomik, sosyal, çevresel sürdürülebilirlikle kültürel ve doğal kaynaklara sahip olması ve bunların korunup tanıtılmasının da bulunduğu 9 farklı kritere göre belirlediği "2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesini, geçen yıl 20 Aralık'ta açıklamıştı.
Birgi, 20 üyeden oluşan bağımsız bir danışma kurulunca belirlenen, dünyadaki 32 köyün bulunduğu listede yer almıştı.
Birgi, konakları, camileri, türbeleri, medreseleri, hamamları, çeşmeleri ve daha birçok eseriyle, beylikler döneminden başlayıp günümüze ulaşmış çok sayıda tescilli yapıya sahiptir.
Beldede geleneksel mimari dokuyu en iyi biçimde yansıtan iki mimari yapı; ahşap süsleme ağırlıklı mihrabı ve minberiyle döneminin en başarılı örneklerden biri olan Ulu Cami ile ahşap işçiliği ile dikkat çeken Çakırağa Konağı’dır.
Beldenin tamamı koruma altındadır. Doğal, arkeolojik ve kentsel sitler birlikte bulunmaktadır.
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