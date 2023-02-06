Google, deprem bölgesindeki güvenli bölgelerin listesini paylaştı
Google meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası depremden etkilenen illerdeki güvenli bölgelerin listesini yayınladı.
Google, deprem bölgesindeki güvenli bölgelerin listesini paylaştı.
Google, Gaziantep, Kahramanmaraş ve depremi yoğun bir şekilde hisseden Güneydoğu Anadolu illerimizde sokakta kalan vatandaşlarımız için 'Deprem Güvenli Bölgeler Haritası' yayınladı. Uzmanlar, artçı depremlerin süreceği, riskli binalara girilmemesi uyarıları yaparken, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Hatay ve Adana şehirlerimizdeki işletmeler ve konumlarının yer aldığı haritanın linkine aşağıdan ulaşılabilir.
Deprem Güvenli Bölgeler Haritası
DİYARBAKIR
- Seyrantepe Kapalı Spor Salonu
- Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Yenişehir Gençlik Merkezi
- GSB Bağlar Gençlik Merkezi
- Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi
- Şehit Polis Halit Gürsel Spor Kompleksi
- Diyarbakır Stadyumu
- Talaytepe Spor Kompleksi
- Diyarbakır Ulu Camii
- Kurşunlu Cami
- Fatih Cami
- Diyarbakır Merkez Cami
- Hazreti Süleyman Camii
- Mehmet Ümit Balcı Cami
- Halidiye Cami
- İsmail Hakkı Demirok Cami
- Mekke cami
- Abdürrezzak Cami
- Mervani Camii
- Kaynartepe Cami
- Hazreti Süleyman Camii
- Hayırseverler Cami
- Abide Cami
- Diyarbakır Hipodromu
GAZİANTEP
- Çiçek Plaza Düğün Salonu
- Uğur Okulları Gaziantep Kampüsü
- İncilikaya spor salonu
- Şehitkamil Beledeiyesi Beykent Spor Salonu
- Kuzeyşehir Spor Salonu
- Talat Özkarslı Spor Salonu
- Hasan Doğan Spor Kompleksi
- Karakedi Saklı Bahçe
- Müzeyyen Erkul Bilim ve Sanat Merkezi
- MALATYA
- Hürriyet Parkı
- Dedekorkut Sosyal Tesisleri
- Salköprü Semt Konağı
- Özalper Semt Konagi
- Akçadağ Belediyesi
- Akçadağ Anadolu Lisesi
- Akçadağ Şehit Alper Güde Teknik Lise Ve Çok Programlı Lise
- Arapgir Belediyesi
- Darende Hükümet Konağı
- Battalgazi Belediyesi
- Doğanyol Lisesi
- Malatya Kuluncak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ŞANLIURFA
- Ahmet Yesevi Gençlik Merkezi
- Birecik Gençlik Merkezi
- Bozova Gençlik Merkezi
- Ceylanpınar Büyükşehir Gençlik Merkezi
- Halfeti Gençlik Merkezi
- Hilvan Gençlik Merkezi
- Hayati Harrani Gençlik Merkezi
- Şehitlik İlkokulu
- İbrahim Halil Yıldım Parkı
- Sırrın Cami
- Harran Kapı Caddesi
- Rabia Meydanı
- Şanlıurfa Hipodromu
ADANA
- Adana Yeşiloba Hipodromu
HATAY
- Abdullah Cömert Parkı
- Halı Saha
- Esentepe Mehmet Akar İlkokulu
- Sınav
- Harbiye Seyir Terasi
- Atatürk Parkı
- Antik Park
- Dostluk 2 Parkı
- Maxim Park
- Nimet Fahri Öksüz Anadolu ve Turizm Lisesi
- Sevgi Parkı
- Çocuk Parkı
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