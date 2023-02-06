Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:10

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 17:10

Google, deprem bölgesindeki güvenli bölgelerin listesini paylaştı.

Google, Gaziantep, Kahramanmaraş ve depremi yoğun bir şekilde hisseden Güneydoğu Anadolu illerimizde sokakta kalan vatandaşlarımız için 'Deprem Güvenli Bölgeler Haritası' yayınladı. Uzmanlar, artçı depremlerin süreceği, riskli binalara girilmemesi uyarıları yaparken, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Hatay ve Adana şehirlerimizdeki işletmeler ve konumlarının yer aldığı haritanın linkine aşağıdan ulaşılabilir.

Deprem Güvenli Bölgeler Haritası

DİYARBAKIR

Seyrantepe Kapalı Spor Salonu

Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Yenişehir Gençlik Merkezi

GSB Bağlar Gençlik Merkezi

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi

Şehit Polis Halit Gürsel Spor Kompleksi

Diyarbakır Stadyumu

Talaytepe Spor Kompleksi

Diyarbakır Ulu Camii

Kurşunlu Cami

Fatih Cami

Diyarbakır Merkez Cami

Hazreti Süleyman Camii

Mehmet Ümit Balcı Cami

Halidiye Cami

İsmail Hakkı Demirok Cami

Mekke cami

Abdürrezzak Cami

Mervani Camii

Kaynartepe Cami

Hazreti Süleyman Camii

Hayırseverler Cami

Abide Cami

Diyarbakır Hipodromu

GAZİANTEP

Çiçek Plaza Düğün Salonu

Uğur Okulları Gaziantep Kampüsü

İncilikaya spor salonu

Şehitkamil Beledeiyesi Beykent Spor Salonu

Kuzeyşehir Spor Salonu

Talat Özkarslı Spor Salonu

Hasan Doğan Spor Kompleksi

Karakedi Saklı Bahçe

Müzeyyen Erkul Bilim ve Sanat Merkezi

MALATYA

Hürriyet Parkı

Dedekorkut Sosyal Tesisleri

Salköprü Semt Konağı

Özalper Semt Konagi

Akçadağ Belediyesi

Akçadağ Anadolu Lisesi

Akçadağ Şehit Alper Güde Teknik Lise Ve Çok Programlı Lise

Arapgir Belediyesi

Darende Hükümet Konağı

Battalgazi Belediyesi

Doğanyol Lisesi

Malatya Kuluncak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

ŞANLIURFA

Ahmet Yesevi Gençlik Merkezi

Birecik Gençlik Merkezi

Bozova Gençlik Merkezi

Ceylanpınar Büyükşehir Gençlik Merkezi

Halfeti Gençlik Merkezi

Hilvan Gençlik Merkezi

Hayati Harrani Gençlik Merkezi

Şehitlik İlkokulu

İbrahim Halil Yıldım Parkı

Sırrın Cami

Harran Kapı Caddesi

Rabia Meydanı

Şanlıurfa Hipodromu

ADANA

Adana Yeşiloba Hipodromu

HATAY