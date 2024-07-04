Esenler'de 6 katlı binada çatlaklar oluştu: Apartman sakinleri tahliye edildi!

DHA
04 Temmuz 2024 Perşembe, 08:43
Esenler'de 6 katlı binada çatlaklar oluştu: Apartman sakinleri tahliye edildi!

İstanbul Esenler'de yapımı devam eden bir inşaat nedeniyle yanında bulunan 6 katlı binada önceden oluşan çatlaklar daha da artınca apartman sakinleri durumu polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

Esenler'de 6 katlı binada çatlaklar oluştu: Apartman sakinleri tahliye edildi!

Adrese gelen zabıta ekipleri binada oturanları tahliye ederek otele yerleştirdi.

Esenler'de 6 katlı binada çatlaklar oluştu: Apartman sakinleri tahliye edildi!

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1120 Sokak'ta yapımı devam eden inşaat nedeniyle yanında bulunan 6 katlı bir binada daha önceden oluşan çatlaklar daha da artınca bina sakinleri durumu belediye ve polis ekiplerine haber verdi.

Esenler'de 6 katlı binada çatlaklar oluştu: Apartman sakinleri tahliye edildi!

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Esenler Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinin binada yaptığı inceleme sonrası herhangi bir olumsuzluğa karşı apartmanda oturanlar tahliye edildi. 

Esenler'de 6 katlı binada çatlaklar oluştu: Apartman sakinleri tahliye edildi!

Binadan tahliye edilenler belediye ekiplerinin belirlediği otellere yerleştirilmek üzere araçlarla götürüldü. Gece boyu zabıta ekipleri bina ve çevresinde önlem aldı. Gündüz saatlerinde binadaki çatlakların detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi.

Esenler'de 6 katlı binada çatlaklar oluştu: Apartman sakinleri tahliye edildi!

"ÇATLAKLAR ARTINCA TEDİRGİN OLDUK"

Tahliye edilen binada oturan Velit Acar, "Evet binayı tahliye ediyorlar. Yan tarafta bir inşaat çalışması oldu. Kazı yapılınca bizim balkonda çatlaklar oluştu, biz de belediyeye haber verdik.

Esenler'de 6 katlı binada çatlaklar oluştu: Apartman sakinleri tahliye edildi!

Geldiler yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Bizi otele yerleştiriyorlar. Daha önce çok eskiden de çatlaklar vardı. Bodrum kattaki çatlaklar biraz daha artınca tedirgin olduk. Üst katlardakiler de eski ama biraz daha artmış" dedi.

Esenler Tahliye hasar

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