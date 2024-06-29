İzmir'in 5 ilçesinde yangın: Otel ve evler tahliye edildi!

Yayınlanma: 29.06.2024 - 19:29

Güncelleme: 30.06.2024 - 00:11

Selçuk ilçesinin Pamucak mevkisinde, saat 17.00 sıralarında çam ağaçları ile ormanda yangın çıktı. Dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 5 helikopter olmak üzere 9 hava aracı, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 5 dozerle müdahale etti.

Öte yandan yangın, Aydın'ın Kuşadası'ndaki ormana da sıçrarken, ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor.

OTOBAN TRAFİĞE KAPATILDI

Çeşme Germiyan Mahallesi’ndeki kırsal alanda çıkan yangına 2 uçak ve 1 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Yangına müdahale sürerken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Deniz de yangının etkili olduğunu belirterek, müdahale etmek için su tankeri olan yurttaşlardan destek istedi.

YURTTAŞLARIN AYRILMASI İSTENDİ

Menderes ilçesi ormanlık alanda çıkan yangına 5 uçak ve 13 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracıyla havadan ve karadan müdahale ediliyor. Evlerin olduğu bölgede sirenler çalınarak, yurttaşların alandan ayrılması istenildi.

Alevlerin yaklaştığı kırsal Çamönü Mahallesi'nde, bazı evlerde yaşayan yurttaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Alevler Çamönü Mahallesi'nde bir eve sıçradı. Büyük hasar gören evde yangın söndürüldü.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, öğlen saatlerinde başlayan yangının etkili olduğunu, müdahalenin sürdüğünü belirterek, en kısa sürede söndürülmesi temennisinde bulundu.

TUGAY'DAN AÇIKLAMA

Söz konusu yangınla ilgili açıkalamada bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İzmir’in Selçuk ilçesi ile Aydın’ın Kuşadası ilçesinin sınırındaki Arvalya mevkisinde, yerleşim yerine uzak ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerimiz ile müdahale ediyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler ile koordineli bir şekilde havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir."

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de sosyal medya hesabından destek çağrısında bulunarak "Acil... Arvalya Mevkii Kuşadası Yolu üzerinde büyük bir yangın var. Destek olabilecek herkesi acil bekliyoruz…" ifadelerini kullandı.

Öte yandan AFAD, UMKE, Kızılay ve çeşitli kurumların yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası esnafı da yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere pide, ayran ve soğuk su dağıtıyor.

BAKAN'DAN YENİ AÇIKLAMA!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Menderes'te çıkan yangının bir hobi bahçesinden çıktığını ve şüphelilerin de gözaltında olduğunu açıkladı.

Selçuk'ta başlayan yangın hakkında sabotaj iddialarına da yanıt veren Yumaklı bunu ileriki günlerde ilgili bakanlıkların açıklayacağını söyledi. Yumaklı ayrıca yerleşim alanlarında risk bulunmadığını ifade etti.

Bakan Yumaklı daha önce X hesabından yangın ile ilgili şu ifadeleri paylaşmıştı: