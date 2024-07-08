Gaziantep ilçeleri! Gaziantep'in kaç ilçesi var? Gaziantep'in ilçe nüfusları kaç? Gaziantep'in ilçe belediyeleri hangi partiden?
Gaziantep ya da eski ve halk arasındaki kısa adıyla Antep Türkiye'nin Gaziantep ilinin merkezi olan şehirdir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Türkiye'nin önemli şehirlerinden Gaziantep; sanayi ve gelişmişlik bakımından ilk sıralarda yer alır. Eğitim, ticaret ve sanayi şehridir. Gaziantep ilçeleri: Gaziantep merkez, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Nurdağı, Şahinbey, Şehit Kamil, Yavuzeli
Gaziantep Merkez
Halk arasındaki kısa adıyla Antep Türkiye'nin Gaziantep ilinin merkezi olan şehirdir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Türkiye'nin önemli şehirlerinden Gaziantep; sanayi ve gelişmişlik bakımından ilk sıralarda yer alır. Eğitim, ticaret ve sanayi şehridir. Hâlâ yaşanılan en eski şehirler listesinde hâlâ yaşanılan en eski kentlerinden biridir.Yazları sıcak ve kurak, kışları ise serin ve yağışlı geçer.
Şahinbey
Gaziantep ilinin bir ilçesidir. 2022 yılı nüfus verilerine göre Gaziantep'in birinci, Türkiye'nin ise en büyük üçüncü ilçesi konumundadır.
İlçe, Antep Savunması'nda üstün yararlılıklar gösteren Şahin Bey'in anısına bu ismi almıştır. Ayrıca Atatürk’ün, nüfus kütüğüne bağlı olduğu Bey Mahallesi Şahinbey ilçesinde yer alır. Gaziantep'in bir mahallesi olan Şahinbey, Gaziantep'in 1987'de büyükşehir olmasından sonra ilçe konumuna getirilmiştir.
Şehitkamil
Gaziantep ilinin bir ilçesidir. Şahinbey ile birlikte şehrin 2 merkez ilçesinden biri ve kuzeyde olanıdır. Şahinbey'den sonra şehrin en büyük 2. merkez ilçesidir. Akdeniz Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kesişmesinde yer alan ilçede Akdeniz iklimi hüküm sürer.
Oğuzeli
Doğusunda Nizip ve Karkamış, batısında Elbeyli ve Şahinbey, güneyinde Suriye, kuzeyinde ise Şehitkamil ilçesi yer almaktadır. İlçe, Tilbaşar Ovası’nın üzerinde yer almaktadır. Denizden 750 m yüksekliktedir. Gaziantep merkeze 17 km uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 744 km2'dir. Gaziantep şehir merkezinin güneyinde yer alır.
Araban
Gaziantep ilinin bir ilçesidir.
Araban’da yazların sıcak ve kurak, kışların serin ve yağışlı geçtiği Akdeniz iklimi hüküm sürer. Sıcaklık sıfırın altına pek düşmez, karlı gün sayısı ortalama bir veya iki gündür. Akdeniz bitkisi olan zeytin, bağ, limon ve turunçgiller iklim şartlarına elverişlidir. Tarım olarak zeytin yetiştiriciliği ve fıstık yetiştiriciliği yaygındır. Nizip zeytini bu bölgeye has bir zeytin türüdür.
İslahiye
Gaziantep ilinin güneybatısında yer alan ve geçim kaynağı tarım olan bir ilçedir. Nüfusu 67.862 kişidir. İdari bakımdan Gaziantep'in bir ilçesi olmasına rağmen Akdeniz Bölgesi'ne aittir. Akdeniz Bölgesi 'nin doğu ucunda bulunmasından dolayı iklim, bitki örtüsü ve tarımsal faaliyetler açısından Akdeniz Bölgesi'ni andırır. İlçede üzüm festivalleri yapılmaktadır.
Karkamış
İlçede Akdeniz iklimi görülmektedir. Don olayı çok nadir görülür. Barak Ovasının sınırları içerisinde yer alır. Toprakları tarıma elverişlidir. Antep fıstığı ve Zeytin üretimi yaygındır. Karkamış ilçesisi Fırat nehrine yakın olup, ilçenin içinden su kanalları geçmektedir. Nane üretiminde önde olan Elifoğlu ve Keleklioğlu mahalleleri Karkamış ilçesine bağlıdır. Fırat kaplumbağası koruma alanı ilçede bulunmaktadır. Halkın çoğunluğu Türkmen'dir ve Araplar da yaşamaktadır.
Nizip
Gaziantep ilinin en büyük ilçesidir. Nizip ilçesinde tarım ve tarıma dayalı sanayi oldukça gelişmiştir. Orta Fırat Bölümünde bulunur. İklim olarak Akdeniz ve karasal iklim özellikleri arasında geçiş bölgesinde yer alır. İlçede Narenciye, Zeytin, Palmiye vb. Akdeniz Bitkileri rahatlıkla Yetişmektedir. Yazları Sıcak Ve Kurak Kışları serin Ve Yağışlıdır. Don ve kar olayları nadir yaşanmaktadır.
Nurdağı
Türkiye'nin Gaziantep ilinin bir ilçesidir. Gaziantep-Adana karayolu üzerinde bulunmaktadır.
6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden büyük ölçüde etkilenen Nurdağı ilçesinin tamamen yıkılıp başka bir bölgeye yeniden inşa edileceği açıklanmıştır.
Yavuzeli
Eski adı ise Cingife'dir. İl merkezine 30 km uzaktadır.
Yavuzeli’nde yazların sıcak ve kurak, kışların serin ve yağışlı geçtiği Akdeniz iklimi hüküm sürer. Sıcaklık sıfırın altına pek düşmez, karlı gün sayısı ortalama bir veya iki gündür. Akdeniz bitkisi olan zeytin, bağ, limon ve turunçgiller iklim şartlarına elverişlidir. Tarım olarak zeytin yetiştiriciliği ve fıstık yetiştiriciliği yaygındır. Nizip zeytini bu bölgeye has bir zeytin türüdür.
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