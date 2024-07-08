Gaziantep ilçeleri! Gaziantep'in kaç ilçesi var? Gaziantep'in ilçe nüfusları kaç? Gaziantep'in ilçe belediyeleri hangi partiden?

Araban

Gaziantep ilinin bir ilçesidir.

Araban’da yazların sıcak ve kurak, kışların serin ve yağışlı geçtiği Akdeniz iklimi hüküm sürer. Sıcaklık sıfırın altına pek düşmez, karlı gün sayısı ortalama bir veya iki gündür. Akdeniz bitkisi olan zeytin, bağ, limon ve turunçgiller iklim şartlarına elverişlidir. Tarım olarak zeytin yetiştiriciliği ve fıstık yetiştiriciliği yaygındır. Nizip zeytini bu bölgeye has bir zeytin türüdür.