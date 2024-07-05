Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent girişinde durumundan şüphelendiği iki aracı durdurdu.
Eğitimli köpek kullanılarak arama yapılan araçlarda 15 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçların ismi açıklanmayan sürücülerini gözaltına aldı.
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