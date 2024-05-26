Çarpıcı araştırma: Gençler 'meyve' sevmiyor

GENÇLERİN YÜZDE 69'U SAĞLIK DURUMUNDAN MEMNUN

2023 yılında 18 yaş ve üzeri nüfusta genel sağlık durumundan memnun olanların oranı yüzde 69,2 olarak gerçekleşti. Memnun olmayanların oranı yüzde 11,5 olarak kaydedilirken; 'ne memnun ne de memnun değilim' diyenlerin oranı yüzde 19,3 oldu.

18 yaş ve üzerindeki erkeklerin yüzde 74,8'i, kadınların da yüzde 63,7'si genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan etti.