Yazın sevilen meyvesini ya suda bekletin ya da sütle birlikte tüketin... Faydaları saymakla bitmiyor!

Yayınlanma: 11.05.2024 - 21:07

Güncelleme: 11.05.2024 - 21:07

Yaz aylarında sevilerek tüketilen mangonun sağlığımız için birçok faydası var. Mango, içerdiği çözünür ve çözünmez liflerle bağırsak, cilt ve saç sağlığını destekler. Doğal halde tüketildiğinde, yıl boyunca ihtiyaç duyulan birçok vitamini sağlayabilir.

Üstelik sadece beslenme açısından değil, aynı zamanda bağışıklığı artırma ve canlılık kazandırma konusunda da önemli bir role sahip. Peki, mangoları tüketmeden önce bir süre suyun içinde bekletmenin ne gibi faydalar sağlayabileceğini biliyor musunuz?



FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR...

Uzmanlara göre, mangoları suda bekletmek birkaç nedenle faydalı. Bu süreçte, fazla fitik asit giderilir ve olası pestisit kalıntıları temizlenir. Ayrıca, mango sıcaklık farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını önlemek için su içinde bekletilir. Mangonun suda bekletilmesi, sağlık açısından daha güvenli ve lezzetli bir seçenek sunar.

Mangoyu süt ile birlikte tüketmenin de faydalı olduğu belirtiliyor. Mango, süte kalsiyum, protein ve vitamin sağlarken, süt de mango ile birlikte tüketildiğinde besin, enerji ve lezzet kazandırır.