Görenler şaşkına döndü... Kılıktan kılığa girdiler: Damada sabaha kadar eziyet ettiler

Bursa’da bir arkadaş grubu, damat olan arkadaşlarını önce mehteran ile karşıladı, daha sonra türlü oyunlar ile sabaha kadar işkence yaptı. 3 gün 3 gece sürecek olan eziyet anları mahalle sakinleri ve düğüne katılan kişiler tarafından hayretle izlendi.