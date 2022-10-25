Son Dakika: Halit Kıvanç yaşamını yitirdi

Son dakika gelişmesi... Gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 22:22
Son Dakika: Halit Kıvanç yaşamını yitirdi
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Sunucu, gazeteci ve yazar Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Haberi duyuran oğlu Ümit Kıvanç, "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yayımladığı taziye mesajında, "Radyo ve televizyon tarihimizin kıymetli bir sunucusunu ve gazetecisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Halit Kıvanç

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