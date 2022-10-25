Son Dakika: Halit Kıvanç yaşamını yitirdi
Son dakika gelişmesi... Gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç yaşamını yitirdi.
Sunucu, gazeteci ve yazar Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.
Haberi duyuran oğlu Ümit Kıvanç, "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek" ifadelerini kullandı.
Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek.— ümit kıvanç (@umit_k) October 25, 2022
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yayımladığı taziye mesajında, "Radyo ve televizyon tarihimizin kıymetli bir sunucusunu ve gazetecisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Radyo ve televizyon tarihimizin kıymetli bir sunucusunu ve gazetecisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/YAtcBdTCD9— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 25, 2022
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'da derin çatlak
- Meteoroloji'den '5 günlük' uyarı
- Doğrudan gol oldu!
- Konuşmasındaki gizemli ses gündem oldu
- 'Mesaj' bahanesi ile çocuğu dakikalarca darbettiler
- İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı'na böyle yanıt verdi
- TOGG açılış törenine katılacak mı?
- 20 saniyede her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
- AKP'li Mahir Ünal için harekete geçildi
- 'Röntgen filmini' alan oraya koştu