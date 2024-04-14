İlçenin 30 yıllık çöpü rüzgarla 10 kilometrelik araziye yayıldı
Sivas'ta 30 yıl önce çöp alanı olarak belirlenen bölgeye atılan çöpler, son yıllarda rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 10 kilometrelik alana yayıldı.
Kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Ulaş ilçesinde 30 yıl önce alınan kararla 4 mahalleden toplanan çöpler, 'Göller Bölgesi' adı verilen yere bırakılmaya başlandı.
Zamanla biriken çöpler, son yıllarda kuvvetli rüzgarın da etkisiyle 'Ovapınarı' olarak adlandırılan bölge de dahil olmak üzere yaklaşık 10 kilometrelik alana yayıldı.
Başta poşet ve plastiklerin olduğu çöplerin görüntüsü, bölgeden geçenleri de rahatsız ediyor.
Çöpler, özellikle çiftçilerin tarlaları, ağaç dalları ve dere yataklarında görülüyor.
"ORAYA ARTIK ÇÖP ATMIYORUZ"
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, arazide temizlik çalışması başlatacaklarını belirterek, "30 senedir çöplerimizin yeri orasıydı. Uzun yıllar önce oradaki 'Göller Bölgesi'ne çöp atılmaya başlanmış. Biz oraya artık çöp atmıyoruz. Başka yere taşıdık. Bundan sonra da ilçenin çöpünü, Sivas'a, geri dönüşüme göndereceğiz."
"TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ"
"Eski bölgemizde nispeten rüzgarın da etkisiyle araziye bir yayılım söz konusu. Artık, Katı Atık Birliği'ne de üye olduk. Orayla ilgili de yakında belediye ekipleri olarak çalışma başlatacağız. Arazinin tamamında temizlik çalışması yapacağız."
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