İlçenin 30 yıllık çöpü rüzgarla 10 kilometrelik araziye yayıldı

"TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ"

"Eski bölgemizde nispeten rüzgarın da etkisiyle araziye bir yayılım söz konusu. Artık, Katı Atık Birliği'ne de üye olduk. Orayla ilgili de yakında belediye ekipleri olarak çalışma başlatacağız. Arazinin tamamında temizlik çalışması yapacağız."