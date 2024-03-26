Sinop'ta sanayi sitesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü

Sinop Sanayi Sitesi'nde bungalov ev yapan atölyede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Sinoplu siyasiler de olay yerine gelerek bilgi aldı.

DHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 09:10
Sinop'ta sanayi sitesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
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Yangın, saat 23.45 sıralarında küçük sanayi sitesinde bir mobilya atölyesinde çıktı. Bungalov ev yapılan atölyede çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Sinop Belediyesi, Gerze Belediyesi ve Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri, Sinop Havalimanı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı(TOMA) ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye araçları sevk edildi.

3 SAAT SÜRDÜ

Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerine CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, AKP Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu da gelerek yetkililerden bilgi aldı.


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