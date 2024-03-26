Sinop'ta sanayi sitesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
Sinop Sanayi Sitesi'nde bungalov ev yapan atölyede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Sinoplu siyasiler de olay yerine gelerek bilgi aldı.
Yangın, saat 23.45 sıralarında küçük sanayi sitesinde bir mobilya atölyesinde çıktı. Bungalov ev yapılan atölyede çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Sinop Belediyesi, Gerze Belediyesi ve Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri, Sinop Havalimanı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı(TOMA) ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye araçları sevk edildi.
3 SAAT SÜRDÜ
Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay yerine CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, AKP Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu da gelerek yetkililerden bilgi aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt!
- DNA sonuçlarında 'aile içi ilişki' patlaması!
- Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
- Tunç Soyer'den Özgür Özel'e gönderme
- Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Erdoğan'dan DEM'e çağrı
- Cami imamı tecavüz iddiasıyla tutuklandı
- 100’den fazla hemşire istifa etti!
- Dallas ile Bitigen arasında olay konuşma!