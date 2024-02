'Oppenheimer' ödüller doymuyor: Altın Küre Ödülleri'nden sonra BAFTA ödüllerinde de Oppenheimer rüzgarı...

Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:10

Güncelleme: 19.02.2024 - 12:10

BAFTA Film Ödülleri, Londra'daki Southbank Centre Royal Festival Hall'da düzenlendi. İskoç aktör David Tennant'ın sunuculuğunu üstlendiği törende, "Oppenheimer" adlı film yedi ödülle büyük bir başarı elde ederken, "Poor Things" beş ödül kazandı. Michael J. Fox'un Oppenheimer'a verilen en iyi film ödülünü açıklaması büyük bir karşılama aldı.

Ödüller arasında Cillian Murphy'ye en iyi erkek oyuncu, Robert Downey Jr'a en iyi yardımcı erkek oyuncu, Christopher Nolan'a yönetmen ödülü ve film ekibine en iyi film ödülü bulunuyor. Yorgos Lanthimos'un "Poor Things" adlı filmi de beş ödül kazanarak başarılı bir gece geçirdi.

Diğer taraftan, "Barbie", "Killers of the Flower Moon" ve "Maestro" gibi yapımlar ödül kazanamadı. Emma Stone, "Poor Things" ile en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanırken, "The Zone of Interest" üç ödülle onurlandırıldı.

Gece, Samantha Morton'ın BAFTA Fellowship ödülünü kabul ettiği ve Ted Lasso yıldızlarının sahne performanslarıyla renklendiği anlarla doluydu. "Oppenheimer"ın başarısı, film ekibinin ve başrol oyuncularının performanslarıyla dikkat çektiği bir gece oldu.

OPPENHEIMER ÖDÜLLERE DOYMUYOR!

Altın Küre Ödülleri'nden 5 ve Film Eleştirmenleri Ödülleri'nden 8 ödülle dönen Oppenheimer şimdi de BAFTA Film Ödülleri'ne damga vurdu. Oppenheimer, BAFTA 2024 Ödülleri'nde En İyi Film Ödülü, Drama Dalında En İyi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, Em İyi Film Müziği ve En İyi Yönetmen Ödülleri'nin sahibi oldu.