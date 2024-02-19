'Oppenheimer' ödüller doymuyor: Altın Küre Ödülleri'nden sonra BAFTA ödüllerinde de Oppenheimer rüzgarı...

Oppenheimer başarılarına bir yenisine daha ekledi. BAFTA 2024 Ödülleri'nde 7 ödülün sahibi olarak geceye damga vurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:10
'Oppenheimer' ödüller doymuyor: Altın Küre Ödülleri'nden sonra BAFTA ödüllerinde de Oppenheimer rüzgarı...
Abone Ol google-news

BAFTA Film Ödülleri, Londra'daki Southbank Centre Royal Festival Hall'da düzenlendi. İskoç aktör David Tennant'ın sunuculuğunu üstlendiği törende, "Oppenheimer" adlı film yedi ödülle büyük bir başarı elde ederken, "Poor Things" beş ödül kazandı. Michael J. Fox'un Oppenheimer'a verilen en iyi film ödülünü açıklaması büyük bir karşılama aldı.

Ödüller arasında Cillian Murphy'ye en iyi erkek oyuncu, Robert Downey Jr'a en iyi yardımcı erkek oyuncu, Christopher Nolan'a yönetmen ödülü ve film ekibine en iyi film ödülü bulunuyor. Yorgos Lanthimos'un "Poor Things" adlı filmi de beş ödül kazanarak başarılı bir gece geçirdi.

Göz Atın
IMDb'ye göre en iyi 10 Christopher Nolan filmi!

IMDb'ye göre en iyi 10 Christopher Nolan filmi!
Cillian Murphy: 'Peaky Blinders'ta yeniden yer almaktan mutluluk duyarım'

Cillian Murphy: 'Peaky Blinders'ta yeniden yer almaktan mutluluk duyarım'

Diğer taraftan, "Barbie", "Killers of the Flower Moon" ve "Maestro" gibi yapımlar ödül kazanamadı. Emma Stone, "Poor Things" ile en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanırken, "The Zone of Interest" üç ödülle onurlandırıldı.

Gece, Samantha Morton'ın BAFTA Fellowship ödülünü kabul ettiği ve Ted Lasso yıldızlarının sahne performanslarıyla renklendiği anlarla doluydu. "Oppenheimer"ın başarısı, film ekibinin ve başrol oyuncularının performanslarıyla dikkat çektiği bir gece oldu.

OPPENHEIMER ÖDÜLLERE DOYMUYOR!

Altın Küre Ödülleri'nden 5 ve Film Eleştirmenleri Ödülleri'nden 8 ödülle dönen Oppenheimer şimdi de BAFTA Film Ödülleri'ne damga vurdu. Oppenheimer, BAFTA 2024 Ödülleri'nde En İyi Film Ödülü, Drama Dalında En İyi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, Em İyi Film Müziği ve En İyi Yönetmen Ödülleri'nin sahibi oldu.


Oppenheimer haberleri BAFTA haberleri ödül haberleri

İlgili Haberler

BAFTA 2024 Ödülleri sahiplerini buldu: Geceye Oppenheimer filmi damgasını vurdu

BAFTA 2024 Ödülleri sahiplerini buldu: Geceye Oppenheimer filmi damgasını vurdu
Christopher Nolan'ın 'Oppenheimer'ı, Amerika Yönetmenler Birliği'nden en büyük ödülü kazandı...

Christopher Nolan'ın 'Oppenheimer'ı, Amerika Yönetmenler Birliği'nden en büyük ödülü kazandı...
'Oppenheimer' şaşırtmadı 13 adaylıkla zirveyi kaptı!

'Oppenheimer' şaşırtmadı 13 adaylıkla zirveyi kaptı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

18 Şubat Pazar günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 18 Şubat Pazar burç yorumları

18 Şubat Pazar günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 18 Şubat Pazar burç yorumları
Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!

Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!
Bayern Münih'ten Boey açıklaması!

Bayern Münih'ten Boey açıklaması!
Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’

Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’
Trabzonspor, Pendikspor engelini 2 golle geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor

Trabzonspor, Pendikspor engelini 2 golle geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor
Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu

Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu
Silifke'de yılın 12 ayı hasat ediliyor: Kilosu 70 lira! 3 bin ailenin geçim kaynağı

Silifke'de yılın 12 ayı hasat ediliyor: Kilosu 70 lira! 3 bin ailenin geçim kaynağı
Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor

Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor