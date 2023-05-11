İnce'nin adaylıktan çekilmesi dünyada büyük yankı uyandırdı

AL JAZEERA:

İnce, oylamaya günler kala cumhurbaşkanlığı yarışından çekildi

İnce'nin çekilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmeye çalışan muhalefete olası bir destek sağlıyor.

Türkiye'de Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak dört adaydan biri olan Muharrem İnce, yarıştan çekildiğini açıklayarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ana rakibine potansiyel bir destek verdi.

İnce, çekilmeden önce Erdoğan, ana rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan ile birlikte oylamaya katılan dört adaydan biriydi. Daha önce yapılan bir anket, Erdoğan'ı seçim öncesinde Kılıçdaroğlu'nun beş puandan fazla gerisinde olduğunu gösteriyordu.