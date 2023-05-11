İnce'nin adaylıktan çekilmesi dünyada büyük yankı uyandırdı
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçimlere üç gün kala adaylıktan çekilmesi dünya çapında büyük yankı uyandırdı.
Dünya basını çekilmeyi böyle gördü...
REUTERS:
Erdoğan'ın rakibi [Kılıçdaroğlu] çekilme ile güçlendi; oylama öncesinde anketlerde önde
Türkiye'de bu hafta sonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce aniden adaylıktan çekildi ve üstelik anketler de Erdoğan'ı beş puandan fazla geride gösteriyor.
Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı oylamasında yarışacak dört adaydan biri olan Muharrem İnce'nin çekilmesi, Erdoğan'ın yirmi yıllık iktidarındaki en büyük sınavı olarak görülen 2023 seçimlerini yeniden şekillendirebilir.
AP:
[Muharrem İnce] Erdoğan'ın ana rakibine destek mahiyetinde adaylık yarışından çekildi
Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan biri yarıştan çekildiğini açıklayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ana rakibini güçlendirecek bir hamle yaptı. Merkez sol Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için yarışan dört adaydan biriydi.
İnce, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı arkasında birleşen altı partili Millet İttifakı'nın oylarını böldüğü ve cumhurbaşkanlığı yarışını muhtemelen ikinci tura zorladığı için yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
CNN:
Cumhurbaşkanı adayının çekilmesi Erdoğan'ın rakibi için potansiyel bir destek
Türkiye'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Pazar günkü oylama öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na potansiyel bir destek vererek yarıştan çekildi.
Anketler İnce'nin uzak ara üçüncü sırada olduğunu gösteriyordu ve bazı muhalefet figürleri İnce'nin Erdoğan karşıtı oyları böleceğinden korkuyordu.
AL JAZEERA:
İnce, oylamaya günler kala cumhurbaşkanlığı yarışından çekildi
İnce'nin çekilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmeye çalışan muhalefete olası bir destek sağlıyor.
Türkiye'de Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak dört adaydan biri olan Muharrem İnce, yarıştan çekildiğini açıklayarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ana rakibine potansiyel bir destek verdi.
İnce, çekilmeden önce Erdoğan, ana rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan ile birlikte oylamaya katılan dört adaydan biriydi. Daha önce yapılan bir anket, Erdoğan'ı seçim öncesinde Kılıçdaroğlu'nun beş puandan fazla gerisinde olduğunu gösteriyordu.
BLOOMBERG:
Cumhurbaşkanı Adayı İnce Oylamadan Günler Önce Çekildi
- Muharrem İnce, 2021'de kendi partisini kurmak için ana muhalefetten ayrıldı. Hareket, seks kaseti ve rüşvet iddialarını reddetmesinin ardından geldi...
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Pazar günkü seçimden çekilerek görevdeki Recep Tayyip Erdoğan'ın rakiplerinin alanını daralttı ve İnce'nin destekçilerinin nasıl oy kullanacağı konusunda yeni bir belirsizlik yarattı.
AL MONITOR:
Cumhurbaşkanı adayı İnce yarıştan çekildi
Muharrem İnce'nin çekilmesi, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı şansını artırabilir.
Türkiye'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Perşembe günü yaptığı açıklamada kritik genel seçimlere üç gün kala yarıştan çekildiğini duyurdu. Ankara'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Memleket Partisi lideri ve ana muhalefetin eski emektarı İnce, ülkesi için çekildiğini söyledi.
İnce'nin kararı ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kazanma şansını artırabilir, zira Kılıçdaroğlu'nun oylarının çoğunluğu muhalefetin seçmen tabanından geliyor.
FRANCE 24:
Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı yarışından çekildi
[En yüksek oy oranına sahip] üçüncü aday Muharrem İnce Perşembe günü, muhalefetin ilk turda kazanma şansını arttıran şok bir hamleyle Türkiye'nin zorlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi.
59 yaşındaki Muharrem İnce, kadınlarla buluştuğu ve süslü arabalara bindiği görüntülerin de yer aldığı internetteki karalama kampanyasının hedefi olmasının ardından kararını açıkladı. Laik milliyetçi, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde [CHP'nin adayı olarak] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuduğunda oyların yüzde 30,6'sını almıştı. Daha sonra ana muhalefet partisinden ayrılarak kendi hareketini başlattı ve Erdoğan karşıtı bloğun ortak adayı olan laik lider Kemal Kılıçdaroğlu'ndan oy almaya başladı.
AL ARABIYA:
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oylamaya günler kala çekildi...
ARAB NEWS:
Cumhurbaşkanı adayı İnce oylamadan günler önce çekildi
Türkiye'de Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan dört adaydan biri olan Muharrem İnce, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ana rakibine potansiyel bir destek olarak yarıştan çekildiğini söyledi.
JERUSALEM POST:
Cumhurbaşkanı adayı İnce seçimden günler önce çekildi
Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan dört adaydan biri olan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ana rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na potansiyel bir destek sunarak yarıştan çekildi.
CGTN:
Cumhurbaşkanı adayı İnce yarıştan çekildi...
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