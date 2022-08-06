İnsanlığın utanç trajedisi: Hiroşima'nın 77. yıl dönümünde akıllarda kalan acımasız gerçekler...

Bombalamadan önce Japon halkının uyarıldığı iddia edilir, ancak gerçekte ABD'nin attığı broşürler özellikle Hiroşima veya Nagazaki'ye yaklaşan bir nükleer saldırı konusunda uyarmamıştır.

Hiroşima'daki patlamanın şiddetini en iyi anlatan örnek, patlama esnasında insan ve nesnelerin gölgelerini bulundukları yere kalıcı olarak iz bırakmasıdır.

ABD başlangıçta atom bombalarının herhangi bir kalıcı radyoaktiviteye neden olduğunu reddetti ve bu tür iddiaları Japon propagandası olarak nitelendirdi.

New York Times, yalnızca askeri kaynaklara atıfta bulunarak ve radyasyon hastalığına ilişkin görgü tanığı açıklamalarını göz ardı ederek “HİROSİMA ENKAZINDA RADYOAKTİVİTE YOK” başlıklı bir makale yayınlamıştır.