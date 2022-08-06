İnsanlığın utanç trajedisi: Hiroşima'nın 77. yıl dönümünde akıllarda kalan acımasız gerçekler...
Bomba, 6 Ağustos 1945'te yerel saatle 08:15'te Enola Gay isimli B-29 bombardıman uçağından atıldı.
Patlama 600 metre yüksekliğinde gerçekleşti. Bomba, üç gün sonra bir vadide yer alan Nagasaki'ye atılacak olan diğer atom bombası Fat Man'e kıyasla daha güçsüz olmasına rağmen, Hiroşima'nın düz alanda olması sebebiyle daha güçlü etki yaptı.
Dünyada ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarihteki yerini alan ABD'nin bu saldırılarında en az 140 bin kişi hayatını kaybetmişti. Japonlar ise iki şehirdeki ölümlerin 500 bine yakın olduğunu açıklamıştı.
Bombanın patlayıcı gücü 18 kiloton TNT eşdeğeri olarak hesaplanmış, bu rakam ABD Başkanı Harry S. Truman'ın konuşmalarında 20 kilotona yuvarlanmıştır.
Enola Gay, Hiroşima bombardımanı gerçekleştiren uçaktır. Görevden önce, uçak kokpitinde yaklaşık 12 siyanür hapı tutuldu ve pilotlara Hiroşima'nın bombalanması sırasında görev tehlikeye düşerse bunları almaları talimatı verildi.
Enola Gay'deki 12 kişiden sadece 3'ü Hiroşima'ya olan görevlerinin gerçek amacını biliyordu.
Bombalamadan önce Japon halkının uyarıldığı iddia edilir, ancak gerçekte ABD'nin attığı broşürler özellikle Hiroşima veya Nagazaki'ye yaklaşan bir nükleer saldırı konusunda uyarmamıştır.
Hiroşima'daki patlamanın şiddetini en iyi anlatan örnek, patlama esnasında insan ve nesnelerin gölgelerini bulundukları yere kalıcı olarak iz bırakmasıdır.
ABD başlangıçta atom bombalarının herhangi bir kalıcı radyoaktiviteye neden olduğunu reddetti ve bu tür iddiaları Japon propagandası olarak nitelendirdi.
New York Times, yalnızca askeri kaynaklara atıfta bulunarak ve radyasyon hastalığına ilişkin görgü tanığı açıklamalarını göz ardı ederek “HİROSİMA ENKAZINDA RADYOAKTİVİTE YOK” başlıklı bir makale yayınlamıştır.
ABD, Hiroşima ve Nagazaki'yi bombalamadan önce 400 kişiyi öldüren ve 1.200 kişiyi yaralayan “balkabağı bombaları” lakaplı yaklaşık 49 pratik bomba attı.
Hiroşima ve Nagazaki'deki atom bombalarının neden olduğu ölümlerin yaklaşık %25'i askere alınan Koreliler'di.
Hiroşima'ya atom bombası atıldıktan sonra yüzlerce insan bir sonraki hedefi bilmeden Nagazaki'ye doğru yol aldı. Bu insanlardan 165'i, 2 bombalamadan da kurtuldu. Ve bombalama anının canlı şahidi olarak tanıklık yaptılar.
1945'te Japon radar operatörleri, az sayıda gelen ABD uçağını tespit etti (bunlardan biri Hiroşima ve Nagazaki'ye atılacak nükleer bombaları taşıyordu), ancak az sayıda uçak bir tehdit olarak görülmediği için onları engellememeye karar verdi.
Tokyo'nun Hiroşima'nın bombalandığını anlamaları yaklaşık 3 saat sürdü.
1945'te Hiroşima'ya atom bombası atıldıktan sonra yeniden çiçek açan ilk bitki bir zakkumdur. Bundan ötürü zakkum, Hiroşima kentinin resmi bitkisidir.
ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentini atom bombasıyla vurduğu saldırının son tanığı 96 yaşındaki Sunao Tsuboi, geçen yıl hayatını kaybetmiştir.
Japonya'da bulunan Barış Anıtı Parkı, dünya üzerinde nükleer saldırıya (6 Ağustos 1945) uğrayan ilk kent olan Hiroşima'ya adanmıştır.
Parkta bulunan Hiroşima Barış Meşalesi, 58 yıldır yanmaya devam ediyor. Gezegenimizdeki son nükleer bomba da imha edilip, gezegenimiz nükleer bir bomba ile yok olma tehdidinden tamamen kurtulana kadar da yanmaya devam edecek.
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