Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü Aysu Türkoğlu kimdir? Aysu Türkoğlu kaç yaşında, nereli?

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:19

Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu oldu.

AYSU TÜRKOĞLU KİMDİR?

21 yaşındaki Aysu Türkoğlu Bodrumlu. Aysu Türkoğlu Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi . 14 yıldır profesyonel yüzücü olan Türkoğlu 7 yıldır açık su branşıyla ilgileniyor.

Manş Denizin'de Türkiye saatiyle 12.02'de Dover'dan başlayan Türkoğlu, 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyısına çıktı.

Manş'ı geçmeyi yıllardır hayal eden Aysu Türkoğlu, 2020 yılında koronavirüs pandemisi başladığı ilk dönemde babası Mustafa Türkoğlu'ndan büyük destek aldı. 8 yaşından beri yüzme sporuyla uğraşan Aysu, Manş geçişine hazırlanırken 2020 yılında koronavirüs pandemisinin yayılması sonrası zorluk yaşadı. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle antrenman yapamayan sporcunun imdadına babası yetişti. Aysu, Bodrum'daki evlerinin terasında babasının yaptırdığı 3 metrelik portatif havuzda belinden kendisini iple bağlayıp haftalar boyunca yüzme antrenmanı yaptı. Aysu'yu ilk kutlayanlar babası ve Bengisu Avcı oldu.

1979'da Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını unvanı Nesrin Olgun Arslan da bulunuyor.