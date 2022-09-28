İSKİ duyurdu: İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 15:03
<p>İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı. Zeytinburnu'nda yer alan birçok mahallede saat sabah 10'dan itibaren başlayan su kesintilerinin 10 saati bulması bekleniyor.</p>

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı. Zeytinburnu'nda yer alan birçok mahallede saat sabah 10'dan itibaren başlayan su kesintilerinin 10 saati bulması bekleniyor.

<p>Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 08.00'da başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Mehmet Akif Ersoy ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallelerine su verilemeyecek.</p>

Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 08.00'da başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Mehmet Akif Ersoy ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallelerine su verilemeyecek.

<p>Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.00'da başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Fatih Mahallesine su verilemeyecek.</p>

Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.00'da başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Fatih Mahallesine su verilemeyecek.

<p>Bahçelievler'de yaşanacak su kesintisinin saat 11.20'de başlayacağı ve 15.30'da bitmesi öngörülüyor. Hürriyet Mahallesine su verilemeyecek.</p>

Bahçelievler'de yaşanacak su kesintisinin saat 11.20'de başlayacağı ve 15.30'da bitmesi öngörülüyor. Hürriyet Mahallesine su verilemeyecek.

<p>Bakırköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.07'de başlayacağı ve 15.00'de bitmesi öngörülüyor. Basınköy Mahallesine su verilemeyecek.</p>

Bakırköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.07'de başlayacağı ve 15.00'de bitmesi öngörülüyor. Basınköy Mahallesine su verilemeyecek.

<p>Başakşehir'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.07'de başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. İkitelli Osb Mahallesine su verilemeyecek.</p>

Başakşehir'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.07'de başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. İkitelli Osb Mahallesine su verilemeyecek.

<p>Fatih'te yaşanacak su kesintisinin saat 11.00'da başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Koca Mustafapaşa, Cerrahpaşa ve Aksaray Mahallesinde su verilemeyecek.</p>

Fatih'te yaşanacak su kesintisinin saat 11.00'da başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Koca Mustafapaşa, Cerrahpaşa ve Aksaray Mahallesinde su verilemeyecek.

<p>Zeytinburnu'nda yaşanacak su kesintisinin saat 10.00'da başlayacağı ve 20.00'da bitmesi öngörülüyor. Böylelik Zeytinburnu'nda birçok mahallede 10 saatlik su kesintisi yaşanacak.</p>

Zeytinburnu'nda yaşanacak su kesintisinin saat 10.00'da başlayacağı ve 20.00'da bitmesi öngörülüyor. Böylelik Zeytinburnu'nda birçok mahallede 10 saatlik su kesintisi yaşanacak.

<p>Üsküdar'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.00'da başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Ahmediye Mahallesinde su verilemeyecek.</p>

Üsküdar'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.00'da başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Ahmediye Mahallesinde su verilemeyecek.

İSKİ su kesintisi

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