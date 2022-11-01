İstanbul Boğazı için 6 Kasım tartışması: Endüstriyel balık avcılığı için kapatılacak

ÖNÜMÜZDEKİ SENE BOĞAZA BALIK GİRMEYECEK

Amatör olarak hem boğaz kesiminde hem de Unkapanı'nda balık tutanlar ise kararın kendileri için de olumsuz olduğunu söyledi.

Saat 8'den beri balık için oltasını atıp bekleyen Osman Yağmur, "Çok kıyıya gelip, balık yuvalarını dağıtıyorlar. Biz de balık yakalayamayız. Bizim için kötü olur. Onlar silip süpürecekler. Balıkların yuvalarını yıkacaklar" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 15 yıldır her hafta sonu balık tutmaya gelen Mehmet Çolak, "Bu zamanda palamutla çinekop çok geliyor. Kıyıdaki balıkları trollcüler toplayacak. Yavrusundan tutun her şeyine kadar alacaklar. Önümüzdeki sene boğazımıza balık girmeyecek. Bu felaket. Bunun önlemi olması lazım" diye konuştu. Halil Özdoğan, “Ben özellikle izmarit için bekliyorum. Havaların soğumasıyla balık azaldı. Onların yakaladığı balıklar daha değişik. Avlanma şekilleri de değişik. Ben pek etkileyeceğini sanmıyorum. Balık bitmez, bol" dedi.