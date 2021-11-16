Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 16 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 16 Kasım 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca ise "Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 514 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.
REKOR ARTIŞ DEVAM EDİYOR!
Bakanlığın açıkladığı 15 Kasım Pazartesi gününe ait verilere göre, 23 bin 852 vaka tespit edilirken, 215 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 25 bini aştı. Yine can kaybı arttı ve 227 yurttaş yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı KALABALIK AİLELERİN fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır” dedi.
Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı KALABALIK AİLELERİN fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır. pic.twitter.com/3nt1mWr29g— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 16, 2021
Türkiye'nin 16 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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