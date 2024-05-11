İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 11 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları...

İSKİ'nin 11 Mayıs 2024 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaşmasıyla birlikte İstanbullular için baraj doluluk oranı tablosu günden güne iyiye gidiyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 11 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları...

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2024 Cumartesi, 13:07
İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 11 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları...

Ocak ayının başı itibarıyla yağışların artmasının ardından güncel baraj doluluk oranları merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 11 Mayıs 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 11 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları...

İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 11 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 83,03 ölçüldü.

İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 11 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %93,14

Darlık Barajı: %81,77

Elmalı Barajı: %87,54

Terkos Barajı: %91,87

Alibey Barajı: %60,33

Büyükçekmece Barajı: %77,72

Sazlıdere Barajı: %62,38

Istrancalar Barajı: %65,77

Kazandere Barajı: %82,34

Pabuçdere Barajı: %80,88

İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 11 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları...

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un barajlarının doluluk oranı.

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