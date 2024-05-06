Son yağışlar işe yaradı mı? İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İSKİ, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarına ilişkin 6 Mayıs verilerini paylaştı. Verilere göre, yağmurlu havanın etkili olduğu mega kentte barajların doluluk oranı yüzde 83.43 oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 13:20
Son yağışlar işe yaradı mı? İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı
Abone Ol google-news

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 83.43 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Kurak bir kış geçiren mega kent İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak, barajlara yaradı.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.43' e yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.81 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 62.53'le Sazlıdere Barajı oldu. 

İSKİ'nin verilerine göre 6 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 62.58

• Büyükçekmece Barajı yüzde 78.1

• Darlık Barajı yüzde 82.57

• Istrancalar Barajı yüzde 83.04

• Kazandere Barajı yüzde 81.64

• Elmalı Barajı yüzde 88.29

• Ömerli Barajı yüzde 92.81

• Pabuçdere Barajı yüzde 80.05

• Sazlıdere Barajı yüzde 62.53

• Terkos Barajı yüzde 92.25


Baraj haberleri baraj doluluk oranı haberleri İSKİ haberleri

İlgili Haberler

Elektronik sigara araştırması: Kurşun ve uranyum riski taşıyor

Elektronik sigara araştırması: Kurşun ve uranyum riski taşıyor
Son yağışlar işe yaradı mı? İSKİ açıkladı: İşte İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum...

Son yağışlar işe yaradı mı? İSKİ açıkladı: İşte İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum...
İSKİ paylaştı: İşte İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İSKİ paylaştı: İşte İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Uzmanı ‘moda haline geldi’ diyerek uyardı! Kuaförde serum taktırıp acillik olan var

Uzmanı ‘moda haline geldi’ diyerek uyardı! Kuaförde serum taktırıp acillik olan var
Bakan Şimşek: Duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız!

Bakan Şimşek: Duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız!
Abdulkadir Selvi'nin yazıları sonrası MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı

Abdulkadir Selvi'nin yazıları sonrası MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı
5 Mayıs 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı!

5 Mayıs 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı!
İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi
Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
İki muhtar adayı da birbirini şikâyet etti: Trabzon'da ilginç seçim kararı

İki muhtar adayı da birbirini şikâyet etti: Trabzon'da ilginç seçim kararı
Diyanet açıkladı: Kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

Diyanet açıkladı: Kurban kesim bedeli ne kadar oldu?