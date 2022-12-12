İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 5 ilçede su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.
İşte 12 Aralık İSKİ su kesintisi listesi...
KARTAL
ARNAVUTKÖY
ESENYURT
FATİH
BEYKOZ
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