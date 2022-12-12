İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 5 ilçede su kesintisi

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2022 Pazartesi, 16:23
<p>İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. </p> <p>İşte 12 Aralık İSKİ su kesintisi listesi...</p>

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. 

İşte 12 Aralık İSKİ su kesintisi listesi...

<p><strong>KARTAL</strong></p>

KARTAL

<p><strong>ARNAVUTKÖY</strong></p>

ARNAVUTKÖY

<p><strong>ESENYURT</strong></p>

ESENYURT

<p><strong>FATİH</strong></p>

FATİH

<p><strong>BEYKOZ</strong></p>

BEYKOZ

su kesintisi kartal

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