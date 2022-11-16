İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 14 saati bulabilir...

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2022 Çarşamba, 14:57
<p>İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.</p>

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

<p>Bayrampaşa, Esenler ve Güngören ilçelerinde yer alan birçok mahallede yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 14 saat boyunca su verilemeyecek. </p>

Bayrampaşa, Esenler ve Güngören ilçelerinde yer alan birçok mahallede yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 14 saat boyunca su verilemeyecek. 

<p>Öğlen 12.29'de kesilen suyun gece saat 02.00'da geleceği tahmin ediliyor. </p> <p><strong>İşte 16 Kasım İSKİ su kesintisi listesi...</strong></p>

Öğlen 12.29'de kesilen suyun gece saat 02.00'da geleceği tahmin ediliyor. 

İşte 16 Kasım İSKİ su kesintisi listesi...

<p>Esenler.</p>

Esenler.

<p>Esenler.</p>

Esenler.

<p>Bayrampaşa.</p>

Bayrampaşa.

<p>Bayrampaşa.</p>

Bayrampaşa.

<p>Güngören.</p>

Güngören.

<p>Pendik.</p>

Pendik.

<p>Üsküdar.</p>

Üsküdar.

İstanbul su kesintisi İSKİ

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