İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: 14 saati bulabilir...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.
Bayrampaşa, Esenler ve Güngören ilçelerinde yer alan birçok mahallede yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 14 saat boyunca su verilemeyecek.
Öğlen 12.29'de kesilen suyun gece saat 02.00'da geleceği tahmin ediliyor.
İşte 16 Kasım İSKİ su kesintisi listesi...
Esenler.
Esenler.
Bayrampaşa.
Bayrampaşa.
Güngören.
Pendik.
Üsküdar.
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