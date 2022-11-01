İstanbullular dikkat! İSKİ açıkladı: 6 ilçede su kesintisi

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2022 Salı, 14:28
<p>İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ), internet sitesinde İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıklandı.</p>

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ), internet sitesinde İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıklandı.

<p>İSKİ tarafından yayımlanan 1 Kasım arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.</p> <p>Bu sabah saat 09.48'de başlayan su kesintisi 9 saat sürecek. </p> <p>İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler;</p>

İSKİ tarafından yayımlanan 1 Kasım arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

Bu sabah saat 09.48'de başlayan su kesintisi 9 saat sürecek. 

İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler;

<p><strong>ÜMRANİYE</strong></p>

ÜMRANİYE

<p><strong>ÇEKMEKÖY</strong></p>

ÇEKMEKÖY

<p><strong>TUZLA</strong></p>

TUZLA

<p><strong>PENDİK</strong></p>

PENDİK

<p><strong>MALTEPE</strong></p>

MALTEPE

<p><strong>BEYOĞLU</strong></p>

BEYOĞLU

İSKİ İstanbul su kesintisi

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