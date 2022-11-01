İstanbullular dikkat! İSKİ açıkladı: 6 ilçede su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ), internet sitesinde İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıklandı.
İSKİ tarafından yayımlanan 1 Kasım arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
Bu sabah saat 09.48'de başlayan su kesintisi 9 saat sürecek.
İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler;
ÜMRANİYE
ÇEKMEKÖY
TUZLA
PENDİK
MALTEPE
BEYOĞLU
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