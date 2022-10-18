İstanbul'da birçok ilçede su kesintisi: 10 saat sürecek

18 Ekim 2022 Salı, 12:34

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Birçok mahallede 10 saate yakın kesinti yaşanacağı bildirildi.

İSKİ tarafından yayımlanan 18 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

İŞTE KESİNTİNİN YAŞANACAĞI MAHALLELER