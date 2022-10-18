İstanbul'da birçok ilçede su kesintisi: 10 saat sürecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 12:34
İstanbul'da birçok ilçede su kesintisi: 10 saat sürecek
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Birçok mahallede 10 saate yakın kesinti yaşanacağı bildirildi.

İSKİ tarafından yayımlanan 18 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

İŞTE KESİNTİNİN YAŞANACAĞI MAHALLELER

  • Beykoz'da yaşanacak su kesintisinin saat 11.05'de başlayacağı ve 21.00'da bitmesi öngörülüyor. Tokatköy, Yalıköy, Çamlıbahçe, Dereseki, Ortaçeşme ve Akbaba Mahallesine 10 saat boyunca su verilemeyecek.
  • Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.29'da başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Anadolu Mahallesine su verilemeyecek.
  • Bağcılar'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.02'de başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Kirazlı, Sancaktepe, Yavuzselim, Fevzi Çakmak, Güneşli ve Kazım Karabekir Mahallesine su verilemeyecek.
  • Esenler'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.57'de başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Kemer Mahallesine su verilemeyecek.
  • Sultangazi'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.52'de başlayacağı ve 13.30'da bitmesi öngörülüyor. Esentepe Mahallesine su verilemeyecek.
  • Tuzla'da yaşanacak su kesintisinin saat 09.24'de başlayacağı ve 13.30'da bitmesi öngörülüyor. İstasyon Mahallesine su verilemeyecek.
  • Üsküdar'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.38'de başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Çengelköy Mahallesine su verilemeyecek.

İSKİ İstanbul su kesintisi

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