ASKİ aracının önünü kesti, su kesintisini protesto etti

Aydın’ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi’nde yaşayan Süleyman Demir, sayaçları okumak için gelen ASKİ’ye ait resmi aracın önünü keserek geçişini engelledi.

Kendisine ait araçla ASKİ’nin aracının önünü kesen Demir, mahallelerinde gündüz saatlerinde suların kesildiğini, akşam 18.00’de geldiğini, bu nedenle eylem yapma kararı aldığını belirtti.



ASKİ Karacasu şefi Berkay Gönenç, 2 saat boyunca Demir’i ikna etmeye çalıştı.

Gönenç, şunları söyledi:

"Sorunları çözmek için uğraşıyoruz. Biz burada 2 kez sondaj çalışması yaptık. Çökme yaşandı. En son muhtarım da biliyor buraya yurtdışından yazılım güncellemesi için bir uzman getirdik. Ölçümünü yaptık, noktayı belirledik, tekrar makine gelecek. Bu işler ihaleyle olan işler. Sadece bu sene içinde üçüncü sondajımızı yapacağız bu köyde. İhtiyaç dahilinde biz bu çalışmaları yapıyoruz. Hiçbir şey yapmayız, kulak arkası ederiz, ilgilenmeyiz o zaman haklısın. Ama bu kurum aracı. Köyün genel halkı çalışmaya gittiği için depoda birikme yaşansın diye 3-4 saat kesinti yapıyoruz. Akşam bu saatlerde de açıyoruz. Burada su kesintisi var diye böyle yol kesmek olmaz. Ben buraya iyi niyetli geldim. Jandarmaya da haber vermedim. Bu personelin yapması gereken işler var. Ailesi var. İstersen benin aracımın önünü kes, bu personeli gönderelim. Bu beceriksizlik falan değil. Toprağın altını bilemiyorsun ki. Biz Alemler için uğraşıyoruz. Sondaj seçeneği olmazsa diğer yöntemlere başvuracağız. Çözeceğiz. Su lazım hemen lazım biliyoruz. Bütün genel müdürlük olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Yapılan çalışmalar emek, çaba ortada. Sayın Başkanımızdan ASKİ Genel müdürlerine daire amirlerine kadar herkesin bilgisi de var çalışması da var. Bu sorun çözülecek. Bu sorunu da biz çözeceğiz. Sayın Başkanımızı talimatları doğrultusunda gereken neyse yapacağız."

"BERBERDE YIKANDIM"

Süleyman Demir ise, yaşadıkları sorunu şöyle anlattı:

"6 kere sondaj vurduk diyorsunuz muhtarım. Bulunamadıysa bu beceriksizlik. Berkay Bey siz de evin içine girin, bir yudum su varsa ondan sonra konuşalım. Sizi bulamadık diyorsunuz. Bakıyorum su fabrikasının adamları 20 sondaj vurmuş çatır çatır su akıyor ama bizim köyde yok. Dereköy’den Esençay’a su var hepsinde var. Bizim buradan gözümüzün önünden sular geçiyor borularla ama bize su yok. İstersen jandarmayı da ara fark etmez. Ben yanlış bir şey yapmadım. Seninle de alakası yok. Bu arkadaşlarla da alakası yok. Burada 20 yıldan bu yana su sorunu var. Yeni bir şey değil. Bugün elimi yüzümü yıkadım. Nerede yıkadım biliyor musun, berberde. Sanayiye gittim. Sanayi tuvaletinde su şarıl şarıl akıyor. Belediyelerin partisi beni ilgilendirmez. Vatandaşın sorunu varsa çözülmeli. Köyde o kadar düğün oluyor. Vatandaşa su veremiyoruz. Size bir çay ikram edeceğiz su yok, çay bile ikram edemiyoruz. Bizim sizinle de bir sorunumuz yok. Ne zaman ararsak ilgileniyorsunuz. Bu arkadaşlarla da bir sorunumuz yok."

2 SAAT 15 DAKİKA SONRA EYLEM SONA ERDİ

Çalışanlarla bir sorunu olmadığını ifade eden Demir, ASKİ personeline ve çevredekilere eylemi boyunca ikramlarda bulundu. Su olmadığı için çay yapamadığını söyleyen Demir, elma, kestane ve soğuk meşrubat ikramında bulundu. Demir, ASKİ personelini böyle bir durumla karşı karşıya bıraktığı için sık sık özür diledi. Olay yerine saat 17.30 sıralarında jandarma ekipleri gelirdi. Demir, kendisine kesin olarak söz verilmesi üzerine eylemini sonlandırdı. ASKİ ekipleri Demir'den şikayetçi olmazken jandarma ekipleri de olay yerinden ayrıldı.