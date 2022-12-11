İstanbul’u lodos, Kadıköy’ü kırmızı yosunlar vurdu

İHA
11 Aralık 2022 Pazar, 12:45
<p>İstanbul’da etkili olan lodos sonrasında Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı. </p>

İstanbul’da etkili olan lodos sonrasında Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı. 

<p>Şiddetli dalgalar, kırmızı yosunları yürüyüş yoluna taşıdı. </p>

Şiddetli dalgalar, kırmızı yosunları yürüyüş yoluna taşıdı. 

<p>Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunmuştu. </p>

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunmuştu. 

<p>Anadolu Yakası’nda etkisini gösteren lodos, Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlarla kapladı. </p>

Anadolu Yakası’nda etkisini gösteren lodos, Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlarla kapladı. 

<p>Şiddetli dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü. </p>

Şiddetli dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü. 

İstanbul Lodos kırmızı yosun kadıköy

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