İstanbul'da vapur seferlerine 'lodos' engeli

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul lodoslu ve şiddetli rüzgarlı havanın etkisi altına girdi. Son olarak İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

AA
11 Aralık 2022 Pazar, 08:00
İstanbul'da vapur seferlerine 'lodos' engeli
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları A.Ş.'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferinde de Avcılar uğramasının yapılamadığı bildirildi.


İstanbul vapur Lodos

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