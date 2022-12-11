İstanbul'da vapur seferlerine 'lodos' engeli
Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul lodoslu ve şiddetli rüzgarlı havanın etkisi altına girdi. Son olarak İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları A.Ş.'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.
Duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferinde de Avcılar uğramasının yapılamadığı bildirildi.
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