İzmir'de 'lodos' etkisi: Vapur seferleri iptal edildi
Meteoroloji'nin uyarısının ardından lodos ve şiddetli rüzgar, İzmir'de de etkili oldu. İzmir'de tüm vapur seferleri iptal edildi.
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir" ifadesi kullanıldı.
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