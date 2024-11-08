İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 30'un altına indi

ÖMERLİ BARAJI SON 9 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

İstanbul'da etkili olan kuraklıktan İstanbul'un Anadolu yakasına su sağlayan en önemli barajlardan Ömerli Barajı da nasibini aldı. Baraj gölü havzasında su seviyesi her geçen gün azalırken, eskiden suyla dolu alanlar tamamen kuruyarak sertleşti. Eskiden sandallarla ulaşılan pek çok bölgeye artık otomobillerle gitmek mümkün hale geldi. Ömerli Baraj Gölü havzasında bugün ölçülen yüzde 26.28'lik doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. 2015 yılında yapılan ölçümlerde de baraj gölü havzasının doluluk oranı yüzde 78.68 olarak ölçülmüştü. Ancak baraj gölü havzası bir daha bu doluluk oranını yakalayamadı. Bugün Ömerli Barajı'nda ölçülen değerin son bir yılın en düşük seviyesi olduğu belirtildi. Baraj gölü havzasında geçtiğimiz Mayıs ayında doluluk oranı yüzde 92.31 olarak ölçülmüştü. Daha sonra yaşanan düşüşlerde bugün ki yüzde 26.38'lik doluluk oranına kadar azalma yaşandı.