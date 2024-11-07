İSKİ açıkladı: İstanbul barajları genel doluluk oranları ne kadar?

İstanbul'a su veren barajlarda genel doluluk oranında yaşanan düşüş devam ediyor. Ekim ayının oldukça kurak geçmesinin ardından Kasım ayı içerisinde 5 günlük süre kurak geçti. Peki, İstanbul barajları genel doluluk oranları ne kadar?

İSKİ açıkladı: İstanbul barajları genel doluluk oranları ne kadar?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 12:24

İSKİ'den alınan bilgiye göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30,18'e düştü. Su seviyesi 6,07'ye gerileyen Alibey Barajı ise bu oranla son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Peki, İstanbul barajları genel doluluk oranları ne kadar?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

7 Kasım 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 30.46 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %6

Büyükçekmece: %32

Darlık: %32

Elmalı: %51

Istrancalar: %34

Kazandere: %8

Pabuçdere: %7

Sazlıdere: %41

Terkos: %40

Ömerli: %26


Etiketler: #İSKİ #barajların doluluk oranı #Baraj

İlgili Haberler

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Kasım günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Kasım günü maç programı...
TV yayın akışı 7 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 7 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Meteoroloji açıkladı: 7 Kasım 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 7 Kasım 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler