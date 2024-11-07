İSKİ açıkladı: İstanbul barajları genel doluluk oranları ne kadar?

Yayınlanma: 07.11.2024 - 12:24

Güncelleme: 07.11.2024 - 12:24

İSKİ'den alınan bilgiye göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30,18'e düştü. Su seviyesi 6,07'ye gerileyen Alibey Barajı ise bu oranla son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Peki, İstanbul barajları genel doluluk oranları ne kadar?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

7 Kasım 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 30.46 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %6

Büyükçekmece: %32

Darlık: %32

Elmalı: %51

Istrancalar: %34

Kazandere: %8

Pabuçdere: %7

Sazlıdere: %41

Terkos: %40

Ömerli: %26