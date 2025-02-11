İstanbul’un o ilçesi 57 ili geride bıraktı! Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu

TÜRKİYE’NİN NÜFUSU 85,6 MİLYONU AŞTI!

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 2024’te bir önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. İstanbul, 15 milyon 701 bin 602 kişilik nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehri olmaya devam ediyor.