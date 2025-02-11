İstanbul’un o ilçesi 57 ili geride bıraktı! Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri açıklandı. 2024 yılına ait verilere göre, Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. İstanbul, nüfus yoğunluğunda ilk sırada yer alırken, Esenyurt ilçesi birçok ili geride bırakarak en kalabalık ilçe unvanını korudu.
TÜRKİYE’NİN NÜFUSU 85,6 MİLYONU AŞTI!
TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 2024’te bir önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. İstanbul, 15 milyon 701 bin 602 kişilik nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehri olmaya devam ediyor.
ESENYURT, TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK İLÇESİ
Türkiye'nin en yoğun nüfuslu ilçesi Esenyurt, 2024 yılında 10 binden fazla kişi artarak 988 bin 369 nüfusa ulaştı ve 57 ili geride bıraktı. Esenyurt, Eskişehir, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirleri bile geçti.
ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİ İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ!
2023’te ikinci sırada yer alan Gaziantep'in Şahinbey ilçesi, 2024 yılında yerini Ankara'nın Çankaya ilçesine bıraktı.
Çankaya'nın nüfusu 947 bin 330 kişi olurken,
Gaziantep’in Şahinbey ilçesi 946 bin 812 kişilik nüfusuyla üçüncü sıraya düştü.
Ankara'nın Keçiören ilçesi ise 932 bin 128 kişilik nüfusuyla dördüncü sırada yer aldı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi de 888 bin 696 kişiye ulaştı.
TÜRKİYE’NİN EN AZ NÜFUSLU İLÇELERİ
En az nüfusa sahip ilçeler listesinde ise Konya’nın Yalıhüyük ilçesi, 1.678 kişiyle en düşük nüfuslu ilçe oldu.
Bingöl’ün Yayladere ilçesi 1.996 kişiyle ikinci sırada,
Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesi ise 2.034 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.
İşte 2024 verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri...
İstanbul - Esenyurt: 988.369 kişi
Ankara - Çankaya: 947.330 kişi
Gaziantep - Şahinbey: 946.812 kişi
Ankara - Keçiören: 932.128 kişi
Gaziantep - Şehitkamil: 888.696 kişi
Bursa - Osmangazi: 885.441 kişi
İstanbul - Küçükçekmece: 789.033 kişi
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